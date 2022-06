Phát hiện thuốc giảm đau giả

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ngày 30/6 cảnh báo thị trường xuất hiện thuốc giảm đau giả mạo nhãn hiệu Ophazidon.

Theo đó, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh Cao Bằng phản ánh là kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc giảm đau Ophazidon không đạt chất lượng về chỉ tiêu định tính, hàm lượng cafein và paracetamol. So sánh với mẫu thuốc thật do nhà sản xuất cung cấp, Cục Quản lý Dược nhận thấy nhãn thuốc và viên thuốc giả khác biệt như: Màu sắc thuốc không đồng nhất, nét khắc chữ trên viên thuốc giả không sắc nét, phông chữ in trên nhãn sai so với thuốc thật...

Do đó, Cục Quản lý dược cảnh báo mẫu thuốc này là giả, yêu cầu nhà thuốc, cơ sở y tế và người dân không bán hay sử dụng; cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc sản phẩm và xử lý. Hiện chưa rõ mẫu thuốc giả được cơ quan chức năng phát hiện tại đâu và trong bối cảnh nào.

Ophazidon là thuốc giảm đau do Việt Nam sản xuất, thành phần chính là paracetamol và cafein, tác dụng giảm đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau bụng kinh, đau cơ bắp, đau họng, đau răng, hạ sốt... Thuốc được bán và sử dụng theo đơn của bác sĩ.

Từ đầu năm 2022, Bộ Y tế thường xuyên cảnh báo về thuốc giả, mỹ phẩm không đạt chất lượng, thuốc giảm đau giả, thuốc giả mạo hồ sơ, thuốc dạ dày nhập lậu... Hôm 10/6, TP HCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc trị Covid-19 giả.

Theo Bộ Y tế, thuốc giả xuất hiện khi nhu cầu về thuốc điều trị tăng cao, bán ở thị trường tự do không cần kiểm duyệt. Do đó, cơ quan này khuyến cáo người dân cảnh giác, mua thuốc ở các địa chỉ uy tín và tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, tránh "tiền mất tật mang".

Các thùng chứa nguyên liệu sản xuất thuốc trị Covid-19 giả ở TP HCM, được lực lượng chức năng phát hiện hôm 10/6. Ảnh: Nhật Vy

Chi Lê