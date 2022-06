Phát hiện thực vật lớn nhất thế giới rộng 200 km2

Cánh đồng cỏ biển tại Tây Australia thực chất chỉ do một cây con nhân bản, phát triển bền bỉ qua các thay đổi môi trường trong suốt 4.500 năm.

Một phần của cánh đồng cỏ biển hiện là thực vật lớn nhất thế giới. Ảnh: Đại học Tây Australia

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tây Australia và Đại học Flinders phát hiện cánh đồng cỏ ruy băng Poseidon (Posidonia australis) ngoài khơi Tây Australia bao phủ diện tích 200 km2. Toàn bộ cánh đồng phát triển chỉ từ một cây con, lan rộng bằng cách nhân bản chính mình. Do đó, đây nhiều khả năng là thực vật lớn nhất thế giới. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B hôm 25/5.

Ban đầu, nhóm nhà khoa học tiến hành chuyến nghiên cứu về sự đa dạng di truyền của các cánh đồng cỏ biển ở vịnh Shark. Họ lấy mẫu các chồi non từ khắp nơi trong khu vực, thuộc nhiều môi trường khác nhau, sau đó kiểm tra 18.000 dấu hiệu di truyền để lập hồ sơ về thực vật.

"Kết quả thu được khiến chúng tôi kinh ngạc. Đó là chỉ có một! Một cây đã lan tới hơn 180 km ở vịnh Shark, trở thành thực vật lớn nhất từng ghi nhận trên Trái Đất. Cánh đồng cỏ ruy băng rộng 200 km2 có vẻ đã phát triển từ một cây con đơn lẻ", Jane Edgeloe, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Cỏ ruy băng Poseidon lập kỷ lục mới một cách thuyết phục, ít nhất là xét theo diện tích. Kỷ lục cũ về thực vật lớn nhất thế giới thuộc về cây dương lá rung Pando ở Utah, Mỹ. Cây này đã nhân bản chính mình thành một cộng đồng kết nối với nhau bởi cùng một hệ thống rễ. Pando lan rộng trong diện tích 0,4 km2, nghĩa là cánh đồng cỏ biển rộng gấp hơn 400 lần. Tuy nhiên, Pando có thể lớn hơn xét về sinh khối.

Nhóm chuyên gia ước tính cỏ ruy băng Poseidon ở Australia ít nhất đã 4.500 tuổi. Họ cũng tìm ra cách nó xoay xở để đối phó với những thay đổi của môi trường dù thiếu sự đa dạng di truyền. Nó là thực vật đa bội, nghĩa là thực sự chứa hai bộ gene đầy đủ từ thực vật bố mẹ thay vì chỉ nhận hai nửa.

"Thực vật đa bội thường sống ở những nơi có các điều kiện môi trường khắc nghiệt, thường không thể sinh sản bình thường, nhưng vẫn có thể tiếp tục phát triển nếu không bị quấy nhiễu và cánh đồng cỏ biển khổng lồ này đã làm được điều đó. Kể cả khi không ra hoa và tạo hạt thành công, nó có vẻ vẫn rất bền bỉ, trải qua nhiều mức nhiệt và độ mặn khác nhau, cộng thêm điều kiện ánh sáng khắc nghiệt - những yếu tố gây căng thẳng cho hầu hết thực vật", tiến sĩ Elizabeth Sinclair, tác giả cao cấp của nghiên cứu, giải thích.

Nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về cỏ ruy băng Poseidon để khám phá thêm những bí mật về cách nó sinh trưởng.

Thu Thảo (Theo New Atlas)