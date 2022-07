Hải PhòngNgười con gái đến quán ốc, phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Hợi, 50 tuổi, đã chết, cơ thể có nhiều vết đâm, chiều 22/7.

Công an TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an quận Kiến An phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân, bước đầu xác định nghi phạm là nam nhân viên làm ở quán ốc.

Người này trú tại huyện Thủy Nguyên, từng có tiền án, tiền sự. Thời điểm phát hiện án mạng, cơ quan chức năng không liên hệ được với nhân viên này.

Sau án mạng, quán ốc nằm trong một khu đô thị ở phường Bắc Sơn đã bị phong tỏa. Ảnh: CTV

Bà Hợi cùng con gái mở quán ốc ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, được gần một tháng nay.

Việt An

Viết Tuân