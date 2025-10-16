Phát hiện thi thể phụ nữ Việt ở chung cư Nhật Bản

Người chồng cho biết phát hiện thi thể người vợ Việt với vết thương trên đầu trong căn hộ ở Hiroshima, cảnh sát đang điều tra hướng giết người.

Lúc 18h30 ngày 15/10, một người đàn ông Việt Nam đến đồn cảnh sát trình báo rằng anh đi làm về thì phát hiện thi thể vợ trong căn hộ ở tầng 14 tòa chung cư tại quận Nishi, thành phố Hiroshima. Người chồng mô tả "vợ tôi nằm gục trong vũng máu".

Nạn nhân là người Việt Nam, khoảng 30 tuổi, có vết thương trên đầu giống vết cắt. Căn phòng bị xáo trộn và có dấu chân dính máu.

Tòa chung cư ở quận Nishi, nơi phát hiện thi thể phụ nữ Việt. Ảnh: TSS TV

"Tôi đã nghe thấy tiếng la hét, giọng phụ nữ, cùng những tiếng động khác. Tôi nghĩ họ đang xô xát, lúc đó khoảng 7, 8h sáng", một hàng xóm nói.

Các điều tra viên xác nhận nạn nhân còn sống vào sáng cùng ngày. Đội pháp y bắt đầu tiếp cận hiện trường từ sáng hôm nay. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ, điều tra theo hướng cướp, giết người.

Một cư dân cũ cho biết khu chung cư không có khóa tự động. "Mọi người có thể ra vào tự do. Tôi thực sự bị sốc".

Cảnh sát phong tỏa lối vào tòa chung cư ở quận Nishi, Hiroshima. Ảnh: Chugoku Shimbun

Đức Trung (Theo FNN, TBS News, Yomiuri)