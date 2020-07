Nghệ AnPhan Công Cương, trú huyện Nghi Lộc, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà.

Công an huyện Nghi Lộc xác nhận, ngôi nhà không người ở, nằm ven biển Nghi Lộc.

Cương là nghi can đang bị truy tìm do cầm dao sát hại phụ nữ 44 tuổi khu vực chợ Cửa Bắc (TP Vinh) vào trưa 27/7. Theo nhân chứng, Cương chạy xe máy chặn đường nạn nhân đi xe SH. Án mạng xảy ra sau khi cả hai to tiếng. Cương lái xe máy rời hiện trường.

Theo nhà chức trách, Cương có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

