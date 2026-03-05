Phát hiện thạch tín, chì trong nhiều loại sữa công thức tại Mỹ

Báo cáo mới nhất của tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports công bố thạch tín, chì và hóa chất vĩnh cửu (PFAS) xuất hiện trong nhiều loại sữa công thức phổ biến tại Mỹ, dấy lên lo ngại về nguy cơ tích tụ độc tố ở trẻ.

Đài CBS News ngày 4/3 dẫn báo cáo cho biết Consumer Reports đánh giá 49 sản phẩm gồm sữa bột, sữa nước, sữa từ protein thay thế và sữa cho trẻ dị ứng. Kết quả cho thấy hơn một nửa số mẫu thử chứa hàm lượng chất ô nhiễm ở mức "đáng lo ngại".

Bà Sana Mujahid, Quản lý nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại Consumer Reports, cho hay: "Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các chất ô nhiễm này có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe tiêu cực cho trẻ sơ sinh. Trẻ có cơ thể nhỏ bé và các hệ cơ quan vẫn đang trong quá trình phát triển hoàn thiện. Đáng chú ý, sữa không phải là nguồn phơi nhiễm duy nhất, các chất này còn có thể đến từ nguồn nước pha sữa".

Dù thị trường sữa công thức được kiểm soát chặt chẽ, các chuyên gia cho biết sản phẩm vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường hoặc quá trình sản xuất. Hiện tại, Mỹ chưa có quy định về giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong sữa công thức, đồng thời các nhà sản xuất cũng không bắt buộc phải kiểm nghiệm sự hiện diện của chúng. Consumer Reports lưu ý các loại sữa trong danh sách kiểm nghiệm vẫn an toàn để sử dụng, dù có phát hiện dư lượng chất ô nhiễm ở mức thấp.

"Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn bảo vệ nghiêm ngặt nhất để đánh giá rủi ro, nhằm cung cấp thông tin giúp cha mẹ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho nguồn dinh dưỡng đầu đời của trẻ", tổ chức này giải thích.

Trong cuộc điều tra vào năm ngoái, Consumer Reports cũng từng phát hiện chì và thạch tín trong một số loại sữa bột công thức. Thời điểm đó, các cơ quan quản lý thực phẩm đã cam kết tăng cường giám sát và thắt chặt quy trình kiểm nghiệm đối với dòng sản phẩm này.

Ảnh minh họa: Scott Meadows/Consumer Reports

Hai tập đoàn nắm giữ khoảng một nửa thị phần sữa công thức tại Mỹ là Abbott Nutrition và Mead Johnson nhanh chóng bác bỏ các nguy cơ trên. Đại diện Abbott khẳng định hãng tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kim loại nặng của Liên minh châu Âu, Canada và đảm bảo sản phẩm tuyệt đối an toàn. Mead Johnson cũng tuyên bố công ty luôn áp dụng quy trình kiểm nghiệm khắt khe, triển khai mọi biện pháp giảm thiểu tạp chất và đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các nhà sản xuất lập luận rằng nồng độ vết của kim loại nặng luôn tồn tại tự nhiên trong môi trường và chuỗi cung ứng thực phẩm.

Nhằm lấp khoảng trống pháp lý, Thượng nghị sĩ Gary Peters năm ngoái đã giới thiệu Đạo luật Bảo vệ Sữa công thức khỏi Ô nhiễm. Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu của Thượng viện vừa thông qua dự luật này hồi tháng 1. Đạo luật buộc các nhà sản xuất phải thông báo cho FDA trong vòng 24 giờ ngay khi họ phát hiện sản phẩm nhiễm bẩn, sai nhãn hoặc biến chất. Trong lúc chờ FDA ban hành ngưỡng an toàn mới, các chuyên gia y tế khuyên phụ huynh tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa về loại sữa đang dùng. Gia đình tuyệt đối không tự chế công thức tại nhà và chỉ dùng nguồn nước sạch, đạt chuẩn để pha sữa cho trẻ.

Bình Minh (Theo CBS News)