Phát hiện sớm rối loạn nhịp tim qua đo huyết áp tại nhà

Thói quen đo huyết áp tại nhà có thể giúp phát hiện sớm tình trạng rối loạn nhịp tim - một vấn đề tim mạch nguy hiểm, đồng thời làm giảm nguy cơ biến chứng liên quan.

Rối loạn nhịp tim có thể gây suy tim, ngừng tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ và nguy hiểm nhất là đột tử. Đặc biệt, rung nhĩ - một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến có thể khiến nguy cơ đột quỵ tăng gấp 5 lần. Tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân chỉ biết mình mắc rối loạn nhịp tim khi có biến cố xảy ra.

Rối loạn nhịp tim là một vấn đề tim mạch làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Pexel

May mắn là hiện nay có nhiều thiết bị giúp phát hiện sớm tình trạng này. Bên cạnh máy đo điện tâm đồ tại bệnh viện, phòng khám, nhiều người có thể tự đầu tư thiết bị đo huyết áp điện tử, đồng hồ điện tử tích hợp các phần mềm theo dõi nhịp tim với vài thao tác sử dụng đơn giản ngay tại nhà.

Trong số các thiết bị đo huyết áp hiện đại tích hợp thêm tính năng phát hiện rối loạn nhịp tim, Omron HEM 7142T2 được nhiều người tin tưởng sử dụng. Đây là thiết bị đo huyết áp và nhịp tim tự động, phù hợp sử dụng tại gia đình. Omron HEM 7142T2 có thể nhận biết tình trạng nhịp tim bất thường trong quá trình đo và cảnh báo qua biểu tượng cũng như kết quả hiển thị. Đồng thời, thiết bị hỗ trợ kết nối ứng dụng Omron Connect trên điện thoại, cho phép lưu trữ và theo dõi kết quả đo theo thời gian. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý sức khỏe tim mạch thuận tiện hơn mỗi ngày, đặc biệt với những ai cần theo dõi huyết áp lâu dài.

Thiết bị đo huyết áp tự động, tích hợp tính năng phát hiện rối loạn nhịp tim. Ảnh: Omron Healthcare

Không chỉ tập trung vào công nghệ sản phẩm, Omron còn thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thiết bị chăm sóc sức khỏe hiện đại cho cộng đồng. Tháng 7 vừa qua, thương hiệu đã phối hợp cùng Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế trao tặng tuyến y tế cơ sở - nơi người dân còn hạn chế trong tiếp cận chăm sóc y tế chất lượng 1.800 máy đo huyết áp tự động HEM-7142T2 và 200 máy đo thành phần cơ thể HBF-222T. HBF-222T giúp đánh giá các chỉ số của cơ thể như BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ mỡ nội tạng, cơ xương... đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi, người béo phì hoặc người luyện tập thể thao.

Omron cùng Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế trao tặng 1.800 máy đo huyết áp tự động cho tuyến y tế cơ sở ngày 25/7. Ảnh: Omron Healthcare

Bên cạnh trao tặng thiết bị, sự kiện còn triển khai các khóa đào tạo chuyên môn, hỗ trợ cán bộ y tế sử dụng thiết bị hiệu quả và nâng cao năng lực theo dõi huyết áp tại tuyến đầu, thu hút sự tham gia của gần 300 cán bộ từ các trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu.

Ngoài ra, chương trình cũng triển khai các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe, tập trung vào các chủ đề như kiểm soát huyết áp, nhận diện sớm rối loạn nhịp tim, phòng ngừa đột quỵ và suy tim nhằm giúp người dân hiểu đúng và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch ngay tại nhà.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa thiết bị công nghệ cao và đào tạo nhân lực y tế tuyến đầu sẽ giúp nâng cao chất lượng tầm soát tim mạch tại cộng đồng. Đồng thời, điều này góp phần hình thành thói quen theo dõi sức khỏe tại nhà cho người dân, nhất là nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc từng có tiền sử đột quỵ.

Hoạt động cập nhật kiến thức y khoa tại sự kiện trao tặng thiết bị ngày 25/7. Ảnh: Omron Healthcare

Những hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Omron Healthcare trong việc hiện thực hóa tầm nhìn "Going for Zero - hướng tới mục tiêu không còn biến cố tim mạch" tại Việt Nam, không chỉ bằng công nghệ, mà còn bằng sự đầu tư vào hệ thống y tế cộng đồng.

Diệp Chi