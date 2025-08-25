Phát hiện 'rừng cần sa' giữa công viên quốc gia California

MỹGiới chức bang California phát hiện, tiêu hủy hàng nghìn cây cần sa trồng trái phép ở Công viên Quốc gia Sequoia, nhưng chưa tìm thấy người trồng.

Truyền thông Mỹ ngày 24/8 dẫn thông báo của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) cho biết nhân viên kiểm lâm đã phối hợp với Cục Quản lý Đất đai bang California phá bỏ khu vực trồng cần sa trái phép rộng hơn 5 ha nằm sâu trong Vườn quốc gia Sequoia cuối tuần trước.

NPS phát hiện khu "rừng cần sa" được trồng trái phép giữa khu vực hoang vắng của vườn quốc gia từ năm 2024, nhưng lúc đó chưa thể can thiệp do có nhiều hóa chất độc hại trong khu vực cần lên phương án xử lý cẩn thận.

Trong chiến dịch hôm 21/8, giới chức đã nhổ bỏ tổng cộng 2.377 cây cần sa trưởng thành, thu gom gần một tấn rác, phá hủy các lều trại, hệ thống tưới tiêu. Nhiều vật dụng nguy hiểm được tìm thấy tại hiện trường như súng và khoảng 4 lít thuốc trừ sâu methamidophos, loại hóa chất đã bị cấm sử dụng hơn 15 năm qua.

NPS nhấn mạnh hoạt động này có dấu hiệu của một tổ chức buôn ma túy quy mô lớn, nhưng giới chức Mỹ chưa bắt được nghi phạm nào liên quan.

Kiểm lâm Mỹ kiểm tra khu vực trồng cần sa trái phép giữa Công viên Quốc gia Sequoia. Ảnh: NPS

Các đội kiểm lâm và nhân viên NPS phải nhổ cây thủ công, không có máy móc hạng nặng, sau đó sử dụng trực thăng để vận chuyển toàn bộ vật liệu độc hại ra khỏi vùng núi hiểm trở.

Hoạt động trồng cần sa trái phép ở khu vực này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái ở vườn quốc gia, khi các dòng suối lân cận bị chuyển hướng để tưới cây. Mỗi cây cần sa tiêu tốn 22-30 lít nước mỗi ngày, làm cạn kiệt nguồn nước tự nhiên, trong khi thuốc trừ sâu có thể ngấm vào nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu.

Các nghi phạm còn tạo bậc thang trên các triền đồi, đào một hố chứa nước lớn và phát quang trái phép hơn 3 km đường mòn. Kiểm lâm còn phát hiện dấu hiệu săn trộm động vật hoang dã.

Công viên Quốc gia Sequoia nằm trong vùng núi Sierra Nevada của bang California và là công viên quốc gia lâu đời thứ hai tại Mỹ. Vào năm 2024, hơn 1,3 triệu khách đã tới tham quan khu vực này.

Những điểm tham quan nổi tiếng của Sequoia gồm đỉnh Whitney, ngọn núi cao nhất trong 48 bang đất liền của Mỹ, không tính hai bang Alaska và Hawaii. Công viên này còn nổi tiếng với những cánh rừng hồng sam rộng hàng nghìn ha.

