Phát hiện rìu xương hà mã 1,4 triệu năm tuổi

Chiếc rìu xương cổ xưa ở Ethiopia có đầu nhọn, cạnh sắc dài 5 cm và khả năng cao mang ý nghĩa biểu tượng.

Chiếc rìu cổ xưa bằng xương hà mã. Ảnh: IFL Science.

Nhóm nhà khảo cổ Nhật Bản phát hiện công cụ bằng xương dài 13 cm ở Konso, tây nam Ethiopia, IFL Science hôm 14/7 đưa tin. Sau khi phân tích tuổi của lớp đá chứa mảnh xương, họ kết luận nó được chế tạo khoảng 1,4 triệu năm trước. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

1,4 triệu năm trước, loài người tinh khôn (Homo sapiens) chưa xuất hiện tại đây. Vì vậy, khả năng cao người Homo erectus (tồn tại cách đây 2.000.000 - 250.000 năm) đã chế tạo chiếc rìu. Nhiều phát hiện khảo cổ trước đó cho thấy, người Homo erectus biết chế tạo rất nhiều công cụ, trong đó có những chiếc rìu đá tương đối tinh xảo.

Những vết sứt và vết nạo trên chiếc rìu mới phát hiện chỉ ra, người xưa tạo hình nó theo phong cách Acheulean. Chiếc rìu có đầu nhọn và cạnh sắc dài 5 cm. Các chuyên gia cũng phát hiện vật liệu chế tạo rìu rất đặc biệt.

Kích thước mảnh xương cho thấy nó được lấy từ một loài vật lớn. Nhóm nghiên cứu xem xét nhiều loài thú lớn ở bán đảo Sừng châu Phi trong thời kỳ này như voi, tê giác, hươu cao cổ và hà mã. Dựa vào hình dạng và cấu trúc xương, họ kết luận chiếc rìu làm từ phần xương đùi dài và cứng chắc của hà mã.

Các nhà khoa học từng tìm thấy nhiều chiếc rìu làm từ xương động vật, chủ yếu là voi, ở châu Phi và lục địa Á-Âu, trong đó có các nước Tanzania, Israel, Ethiopia và Italy. Tuy nhiên, công cụ ở Konso là chiếc rìu xương Acheulean thứ hai của người Homo erectus và là chiếc đầu tiên làm bằng xương hà mã.

Nhóm chuyên gia Nhật Bản chưa rõ lý do người Homo erectus chế tạo công cụ từ vật liệu đặc biệt như vậy. Họ cho rằng có thể nó mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là phục vụ mục đích thiết thực. Ngoài ra, chiếc rìu cũng thể hiện sự thông minh và tài xoay xở của tổ tiên loài người.

Thu Thảo (Theo IFL Science)