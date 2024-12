Phát hiện quan tài nghi của 'Ông già Noel'

Thổ Nhĩ KỳQuan tài đá vôi chôn ở độ sâu 2 m trong nhà thờ St. Nicholas ở Demre được xác định thuộc về Thánh Nicholas, hình mẫu của Ông già Noel.

Nhà thờ St. Nicholas được xây phía trên nơi chôn cất ban đầu của Thánh Nicholas. Ảnh: iStock

Các nhà khảo cổ học gần đây phát hiện một quan tài đá vôi ở nhà thờ St. Nicholas tại Demre, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho rằng đây là nơi chôn cất Thánh Nicholas, giám mục người Đức được cho là hình mẫu của Ông già Noel, Interesting Engineering hôm 8/12 đưa tin. Đứng đầu là phó giáo sư Ebru Fatma Findik đến từ Đại học Hatay Mustafa Kemal, phát hiện mới nằm trong dự án mang tên "Legacy of the Future" do Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng.

Quan tài dài khoảng 2 m được chôn dưới lòng đất ở độ sâu 1,5 - 2 m. Quan tài đá có phần nắp nhô lên và mái dốc nghiêng theo phong cách phổ biến trong vùng. Nhóm nghiên cứu tìm thấy quan tài bên trong phần nhà phụ hai tầng của nhà thờ, khai quật từ năm 1989. Giáo sư Findik cho biết việc phát hiện xương động vật và mảnh vỡ của đèn đất sét giúp xác nhận họ đang làm việc với một địa điểm chôn cất.

Các nhà nghiên cứu hy vọng tìm thấy chữ khắc trên quan tài cũng như khám phá nhiều chi tiết mới. Điều này sẽ giúp làm rõ những thứ chôn trong mộ và xác định niên đại chính xác của nó. Dù đã tìm thấy quan tài, đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong mộ. Nhóm khảo cổ đang tiếp tục công tác khai quật.

Là một giám mục Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu, Thánh Nicholas đặc biệt nổi tiếng do thường bí mật tặng quà cho người nghèo. Gần hai thập kỷ sau cái chết của ông, Theodosius II, hoàng đế Đông La Mã, hạ lệnh xây dựng nhà thờ nhằm tưởng nhớ Thánh Nicholas vào thế kỷ 6. Nhà thờ được xây phía trên nơi chôn cất của vị linh mục.

Hài cốt của Thánh Nicholas sau đó được đào lên và chôn lại trong nhà thờ. Nhưng vào thế kỷ 11, có nguồn tin hài cốt của ông được chuyển tới Bari, Italy và cất giữ như thánh vật trong vương cung thánh đường Thánh Nicholas ở miền nam Italy. Trong suốt cuộc Thập tự chinh thứ nhất, những thủy thủ Venice thu thập bộ hài cốt và chuyển tới Venice, bảo quản trong vương cung thánh đường tu viện San Nicolò al Lido. Kết quả kiểm tra mảnh xương vỡ từ cả Bari và Venice vào năm 1953 hé lộ chúng thuộc về cùng một cá nhân. Tuy nhiên, giới nghiên cứu không thể xác định đó có phải Thánh Nicholas hay không.

Trong quá trình khai quật, bằng chứng mới có thể giúp các nhà khảo cổ tiến gần hơn tới khám phá bí ẩn phía sau quá trình chôn cất vị thánh.

An Khang (Theo Interesting Engineering)