Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi

Nghệ AnNgười dân đi lên núi Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, đã phát hiện nhiều xương người rải rác quanh bãi cỏ, ngày 20/8.

Sáng nay, trong lúc lên nghĩa trang trên núi Đại Huệ, thuộc huyện Hưng Nguyên cũ, để thắp hương, người dân phát hiện một hộp sọ nằm giữa bãi cỏ, liền trình báo chính quyền.

Khám nghiệm hiện trường, trong phạm vi 15-20 m2 lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều xương người rải rác, một số đã bị cỏ cây phủ lấp. Bên cạnh còn có bộ quần áo nữ giới.

Khu vực phát hiện xương người. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách nhận định nạn nhân là nữ, có thể tử vong khoảng ba tháng trước.

Khu vực phát hiện cách quốc lộ 46 hơn một km, ít người qua lại.

Công an tỉnh Nghệ An đang xác minh danh tính nạn nhân, điều tra vụ việc.