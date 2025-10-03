Phát hiện người mang 'máu kim cương' ở Trung Quốc

Trạm huyết học thuộc Trung tâm Y tế quận Thuận Đức, ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã xác định được nhóm máu này trong một mẫu máu sàng lọc gần đây, theo World Journal ngày 2/10. Kết quả thu được sau khi đơn vị triển khai phương pháp xét nghiệm tan máu urê để sàng lọc Jk(a-b-) từ đầu năm 2024.

Nhóm máu Jk(a-b-) thuộc hệ thống Kidd, hình thành do đột biến gen SLC14A1 trên nhiễm sắc thể số 18. Đột biến này khiến bề mặt hồng cầu thiếu các kháng nguyên Jkᵃ, Jkᵇ và Jk3. Tỷ lệ người sở hữu nhóm máu này tại Trung Quốc chỉ khoảng 0,002% - 0,02%, hiếm gấp 100 lần so với nhóm Rh- (thường gọi là "máu gấu trúc"). Trung bình cứ 4.000 người hiến máu mới có một người mang nhóm máu này.

Phát hiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bổ sung dữ liệu cho ngân hàng máu hiếm của quận Thuận Đức mà còn đóng vai trò then chốt trong việc dự trữ nguồn cung cấp cứu, theo đại diện trạm huyết học.

"Máu kim cương" hiếm hơn 100 lần so với "máu gấu trúc" Rh-. Ảnh: Guangzhou Daily

Các chuyên gia cho hay người mang "máu kim cương" nếu đã sản sinh kháng thể kháng Jk3 thì bắt buộc phải được truyền máu hoàn toàn tương thích. Việc truyền máu không tương thích sẽ gây phản ứng đào thải nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Do việc tìm kiếm nguồn máu phù hợp là cực kỳ khó khăn, việc xác định được người hiến tặng tiềm năng sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân trong tương lai.

Trạm huyết học Trung tâm quận Thuận Đức gọi đây là "phòng tuyến cuối cùng", ngay lập tức đưa trường hợp này vào cơ sở dữ liệu các nhóm máu hiếm của địa phương và tỉnh Quảng Đông. Khi một bệnh nhân sở hữu nhóm "máu kim cương" cần được truyền máu, nguồn dự trữ đó có thể là hy vọng duy nhất níu giữ sự sống.