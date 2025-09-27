Phát hiện mỏ lithium khổng lồ ở Đức

Khu mỏ trữ lượng tương đương 43 triệu tấn lithium carbonate ở vùng Altmark của Đức có tiềm năng thay đổi vai trò của châu Âu trong chuỗi cung cấp pin và xe điện toàn cầu.

Công ty Neptune Energy đang phát triển dự án khai thác lithium ở vùng Altmark. Ảnh: Neptune Energy

Electrive hôm 25/9 đưa tin công ty dầu khí Neptune Energy xác nhận Đức sở hữu một trong những nguồn lithium lớn nhất thế giới, với trữ lượng tương đương 43 triệu tấn lithium carbonate (LCE). Nguồn lithium này nằm ở vùng Altmark phía bắc bang Saxony Anhalt, Đức, khu vực nổi tiếng về sản xuất khí tự nhiên. Thông báo của Neptune Energy được đưa ra sau đánh giá độc lập từ công ty Sproule ERCE. Theo Andreas Scheck, giám đốc điều hành Neptune Energy, phát hiện mới có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường cung cấp vật liệu thô lithium của Đức và châu Âu.

Từng là một trong những mỏ khí lớn nhất châu Âu, lưu vực Altmark nằm trong lưu vực Permian rộng hơn trải dài khắp miền bắc nước Đức tới Nga, Ukraine và Ba Lan. Neptune Energy và các công ty tiền nhiệm khai thác tài nguyên địa chất trong vùng từ năm 1969. Dữ liệu gần đây cho thấy nước muối Rotliegend ở mỏ khí Altmark rộng lớn không chỉ có độ khoáng hóa cao mà còn rất giàu lithium.

Trữ lượng tương đương 43 triệu tấn LCE biến khu mỏ Altmark thành một trong những nguồn lithium lớn nhất thế giới. Để so sánh, khu vực Tam giác lithium nằm giữa Argentina, Bolivia và Chile chiếm 53% nguồn lithium trên thế giới với gần 50 triệu tấn kim loại này.

Phát hiện thôi thúc Neptune Energy chuyển đổi trọng tâm từ nhiên liệu hóa thạch sang vật liệu pin sạch có nhu cầu cao. Thay vì dựa vào phương pháp gây hại cho môi trường như khai khoáng lộ thiên hoặc ao bay hơi, hiện nay họ đang triển khai quá trình mang tên khai thác lithium trực tiếp (DLE) từ nước muối dưới lòng đất. Kỹ thuật này được thiết kế để giảm thiểu sử dụng đất và tác động tới môi trường, sử dụng quá trình hấp thụ và trao đổi ion phức tạp để tách lithium từ mỏ nước muối.

Vào tháng 8/2025, Neptune Energy hoàn thành dự án thí điểm thứ hai với công nghệ DLE cùng đối tác Lilac. Họ tách thành công lithium carbonate phù hợp để sản xuất pin từ mỏ địa nhiệt ở Altmark. Công ty đang tiến hành thử nghiệm thí điểm thứ ba tập trung vào quá trình hấp thụ. Nếu được cấp giấy phép khai khoáng, sau giai đoạn thí điểm, Neptune sẽ xây dựng cơ sở thử nghiệm tích hợp khai thác, xử lý và sản xuất lithium, bước cuối cùng trước khi hoạt động thương mại quy mô lớn.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Electrive)