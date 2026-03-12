Phát hiện mắc giang mai từ nốt ban đỏ lòng bàn tay

Thanh niên 19 tuổi tại Đài Loan mắc giang mai giai đoạn hai sau thời gian chủ quan bỏ qua các vết loét không đau vùng kín và chỉ đi khám khi lòng bàn tay nổi ban đỏ kèm sốt kéo dài.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Đài Loan vừa công bố báo cáo cho thấy giới trẻ đang đối mặt nguy cơ cao mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục do xu hướng quan hệ không an toàn qua ứng dụng hẹn hò. Năm 2025, khu vực này ghi nhận 9.935 ca nhiễm giang mai mới, trong đó nhóm 15-24 tuổi chiếm 1.892 ca, tăng 8% so với năm trước và trở thành nhóm đối tượng trọng điểm trong công tác phòng chống dịch.

Trường hợp của nam sinh viên Ah-Kai là ví dụ điển hình cho thực trạng này. Bệnh nhân phát sinh quan hệ tình dục với người lạ quen qua mạng nhưng hoàn toàn không dùng biện pháp bảo vệ. Hai đến ba tuần sau, bộ phận sinh dục của cậu xuất hiện các vết loét không đau, không ngứa (còn gọi là săng giang mai). Nam thanh niên lầm tưởng đây là bệnh ngoài da thông thường nên bỏ qua. Một tháng sau, các tổn thương tự biến mất khiến cậu càng thêm mất cảnh giác. Tuy nhiên, chỉ hai tuần tiếp theo, Ah-Kai bắt đầu sốt, đau họng kéo dài, đồng thời lòng bàn tay và bàn chân bùng phát các nốt ban đỏ lớn. Bác sĩ xét nghiệm máu và xác định bệnh nhân đã chuyển sang giang mai giai đoạn hai.

Ảnh minh họa: Doral Health and Wellness

Bác sĩ Lin Yung-ching, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc CDC Đài Loan, giải thích xoắn khuẩn Treponema pallidum gây bệnh giang mai và lây chủ yếu qua đường tình dục. Các vết loét ban đầu tự lành nhanh chóng khiến người bệnh lỡ mất thời điểm vàng điều trị. Mặc dù vậy, mầm bệnh vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển bên trong cơ thể. Nếu người bệnh trì hoãn can thiệp y tế, xoắn khuẩn sẽ tấn công sâu vào hệ thần kinh, gây ra những di chứng nặng nề như điếc, mù lòa, thậm chí teo não.

Chuyên gia khẳng định thuốc kháng sinh đặc trị giúp chữa khỏi hoàn toàn bệnh giang mai ở mọi giai đoạn nếu người bệnh tuân thủ tuyệt đối phác đồ. Trong thời gian uống thuốc, người mang bệnh cần kiêng quan hệ tình dục nhằm cắt đứt nguồn lây. Y học hiện đại cũng áp dụng phương pháp điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (Doxy-PEP) nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhiễm bệnh ngay cả khi lỡ quan hệ không an toàn. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu người dân dùng thuốc dưới sự giám sát y tế khắt khe nhằm chặn đứng nguy cơ kháng kháng sinh, đặc biệt trong bối cảnh bệnh lậu tại Đài Loan đang kháng thuốc ở mức cực cao.

Để phòng bệnh hiệu quả, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Lin Ming-cheng khuyên cộng đồng dùng bao cao su kèm chất bôi trơn gốc nước. Các loại gel gốc dầu có nguy cơ phá hủy cấu trúc bao, làm rách và vô hiệu hóa hoàn toàn tác dụng bảo vệ. Bác sĩ cũng khuyến cáo những người có nhiều bạn tình chủ động đi tầm soát định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Bình Minh (Theo TVBS)