Phát hiện mắc 2 bệnh ung thư từ triệu chứng đau bụng

Hà NộiTrước vào viện hai tuần, người đàn ông 71 tuổi bị đau âm ỉ hạ sườn phải kèm sụt cân nhanh, đi khám phát hiện ung thư phổi và tá tràng.

Gia đình cho biết ông có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 5 năm, liệt nửa người phải kèm tăng huyết áp. Khoảng hai tuần nay, bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ hạ sườn phải, sút cân 4 kg trong 1 tháng. Ông đi khám tại bệnh viện tỉnh, phát hiện tổn thương gan đa ổ, chuyển Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị tiếp.

Ngày 20/5, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả siêu âm ổ bụng phát hiện có tổn thương gan, nội soi dạ dày – tá tràng có ổ loét tá tràng đường kính hai cm. Các bác sĩ sinh thiết xác định ung thư phổi không tế bào nhỏ, di căn gan, giai đoạn IV và và ung thư tá tràng.

Bệnh nhân hiện ở giai đoạn muộn, di căn xa, mục tiêu điều trị là kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống.

Hình ảnh chụp CT lồng ngực bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trên thế giới, tỷ lệ bệnh nhân cùng lúc mắc hai loại ung thư không nhiều, chiếm khoảng 0,1% số ca ung thư.

Trong đó, các khối u ác tính của ruột non rất hiếm và có tỷ lệ mắc toàn cầu là dưới 1/100.000 dân. Ung thư ruột non (bao gồm cả ung thư tá tràng) chỉ chiếm 2% tổng số ca ung thư đường tiêu hóa ở Mỹ. Vị trí chính của ung thư ruột non là hồi tràng, nhưng ung thư cũng được tìm thấy ở tá tràng và hỗng tràng.

"Tuy nhiên, ung thư tá tràng chỉ chiếm dưới 0,5% các trường hợp ung thư đường tiêu hóa", bác sĩ nói.

Còn ung thư phổi ở vị trí thứ hai sau ung thư gan với khoảng 26.000 người mắc mới và 23.000 người tử vong mỗi năm. Đây là bệnh lý ác tính, tiến triển rất âm thầm ở giai đoạn sớm, hầu như không có biểu hiện lâm sàng. Ung thư phổi được chia làm hai nhóm chính gồm ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) (85%) và ung thư phổi tế bào nhỏ (15%). Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nhưng tỷ lệ sống thêm 5 năm với bệnh nhân ung thư phổi chỉ chiếm 4 - 17% tùy theo giai đoạn và sự khác biệt khu vực.

Bác sĩ khuyến cáo nhóm nguy cơ cao như tuổi trên 50, hút thuốc lá nhiều năm, người làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất độc hại, các chất phóng xạ hoặc trong gia đình có nhiều người mắc ung thư, cần khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh.

Thùy An