Phát hiện ma túy cực độc 'gấp 50 lần heroin' khi vây ráp ổ nhóm ở Hà Nội

Hà NộiSau khi triệt phá nhóm buôn bán ma túy cố thủ trong nhà, nổ súng bắn trả, nhà chức trách phát hiện loại ma túy cực độc - fentanyl, mạnh gấp 50 lần heroin.

Trước đó, rạng sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) phối hợp các đơn vị chức năng vây ráp căn nhà 3 tầng một tum trong con ngõ nhỏ ở đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà. Bên trong, nhóm tàng trữ ma túy khóa cửa cố thủ, bắn trả bằng súng quân dụng.

Các trinh sát sau đó phá ba lớp cửa căn nhà, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào trong, khống chế. Lúc này, có hai nghi phạm trèo lên mái các nhà lân cận nhằm tẩu thoát song bị công an dùng flycam xác định vị trí, bắt giữ.

Tại hiện trường, C04 thu 3 súng quân dụng, một quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau. Trong đó có 6 lọ nước ma túy cực độc. Khám nhà một nghi phạm liên quan, công an thu thêm 48.000 viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy đá.

Lọ ma túy chứa chất cực độc fentanyl bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết mẫu lọ nước 10ml thu giữ được giám định là loại ma túy cực độc - fentanyl.

Tại cơ quan điều tra, kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Tuấn, 31 tuổi, khai để tạo cảm giác mạnh hơn khi chơi ma túy, anh ta đã mua 10 lọ fentanyl với giá hơn 7 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Tuấn đã dùng hết 4 lọ, còn lại 6 lọ.

Theo công an, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau Opioid (nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện). Fentanyl giảm đau rất mạnh, gấp 50 lần heroin nên dùng khi điều trị bệnh phải có kiểm soát, kê theo đơn.

Thế nhưng, fentanyl được tổng hợp bất hợp pháp và sử dụng như một loại ma túy. Nhóm tội phạm thường trộn lẫn fentanyl với heroin, cocain hoặc ma túy tổng hợp để tăng cảm giác mạnh khi dùng ma túy. Fentanyl và các chất dẫn xuất của nó có độc tính rất mạnh nên nguy cơ gây tử vong cao hơn nhiều so với heroin. Bởi vậy fentanyl và một số dẫn xuất của nó được đưa vào bảng I – danh mục cần kiểm soát theo Công ước quốc tế 1961 của Liên hợp quốc.

Số súng đạn thu giữ sau cuộc vây bắt hôm 24/11. Ảnh: Công an cung cấp

C04 cho hay fentanyl gây nghiện mạnh và là nguyên nhân làm tử vong hàng đầu ở Mỹ và một số nước do dùng quá liều. Chỉ với một lượng rất nhỏ khoảng 2 mg fentanyl - tương đương kích thước 5 đến 7 hạt muối, cũng có thể gây tử vong do suy hô hấp.

Tại Hà Nội, ngày 9/11/2024, Công an xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ đã phát hiện ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến 2 người tử vong do sốc thuốc. 12 lọ thuốc bên trong chứa ma túy fentanyl được thu tại hiện trường.

Fentanyl nguy hiểm thế nào

Fentanyl lần bắt đầu lan rộng như một loại ma túy đường phố ở Mỹ vào năm 2012, thay thế heroin và thuốc giảm đau được kê đơn, trở thành loại thuốc gây nghiện nguy hiểm nhất được các băng đảng tội phạm bán.

Tại Mỹ, chỉ trong 12 tháng tính đến tháng 10/2024, fentanyl cướp đi sinh mạng của hơn 52.000 người, tức trung bình hơn 150 người mỗi ngày. Con số đẩy cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid, vốn đã âm thầm gây ra hàng trăm nghìn cái chết tại Mỹ trong thế kỷ này, lên một mức độ thảm khốc chưa từng có.

Giống các opioid khác như morphin hay heroin, fentanyl tạo cảm giác hưng phấn, thư giãn và giảm đau, nhưng kèm theo các tác dụng phụ nguy hiểm như lú lẫn, buồn ngủ, đặc biệt là suy hô hấp. Khi quá liều, người dùng có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê, da lạnh và ẩm, cơ thể tím tái rồi tử vong do ngừng thở.

Do gây ra những thay đổi trong não bộ, fentanyl có khả năng gây nghiện rất cao. Tình trạng này được chẩn đoán là "rối loạn sử dụng opioid", một bệnh lý mạn tính có thể điều trị bằng các loại thuốc như methadone, buprenorphine kết hợp với liệu pháp hành vi.

Phạm Dự