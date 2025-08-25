Phát hiện lý do chồng cấm tôi gọi điện cho anh sau 22h

Tôi sốc nặng vì anh ở nhà tỏ ra yêu thương, kỷ luật, chăm sóc vợ con, bước ra ngoài lại có các mối quan hệ phức tạp, bừa bãi.

Tôi 35 tuổi, kết hôn được 12 năm 7 tháng, có hai con trai học lớp 5 và lớp 2. Chồng tôi 45 tuổi, do đặc thù nghề nghiệp anh thường xuyên vắng nhà. Có đợt công tác tại miền Trung, từ khi tôi bầu đến khi tôi sinh bé thứ nhất anh mới về. Những năm gần đây, anh được chuyển về gần hơn nhưng vợ chồng cũng cách nhau 300 km. Cứ tầm một tháng anh về tranh thủ được 5-7 ngày. Cuộc sống của chúng tôi từ trước đến nay không có cãi vã, nhìn chung là hòa thuận, êm ấm, hạnh phúc, tự mua được chung cư ở thành phố, có tài khoản tiết kiệm, hai bên nội ngoại đều dung hòa.

Cách đây hơn một tháng, tôi cầm điện thoại của chồng, thấy một tài khoản mạng xã hội nhắn tin: "Anh đang đi công tác hay ở với con nào". Tôi hỏi chồng, anh bảo chỉ là nói chuyện vui vẻ, không biết tên tuổi, làm việc ở đâu. Tôi cũng chỉ dặn anh không nên như vậy, vợ biết sẽ buồn. Anh hứa với tôi là không giữ liên lạc như thế nữa. Tháng trước anh về, tôi có bầu nhưng lại dính vết sẹo mổ cũ nên bác sĩ khuyên không nên giữ thai, sẽ có nguy cơ chảy máu nhiều, vì vậy yêu cầu chồng tôi từ đơn vị về gấp để ký giấy bỏ thai. Ngày tôi xuất viện, vợ chồng đang ngồi ăn cơm với nhau, tôi thấy có cuộc gọi video từ tài khoản nhắn tin lần trước. Tôi mở cho anh nói chuyện, thấy ảnh của một cô gái trẻ nằm trên giường hỏi: "Anh đang ở đâu? Đi công tác hay gì"? Chồng tôi lúc đó vẫn bình tĩnh ngồi ăn cơm và đáp lại: "Anh đang ăn cơm, lát nữa anh gọi lại".

Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh, hỏi anh về cô gái kia, anh nhất quyết nói chỉ là bạn bè nói chuyện, liên lạc cho vui thôi, không có gì. Tôi hỏi số điện thoại, anh bảo không có, không biết. Tôi đành phải vào phần dịch vụ trong máy của anh, xem lại lịch sử gọi nhắn tin, thấy chồng gọi và nhắn tin cho cô gái đó rất nhiều lần, từ sáng sớm tới đêm muộn, kéo dài từ tháng 3 đến nay, không lưu số điện thoại. Tôi hỏi kiểu gì anh cũng chỉ nói là nói chuyện, tâm sự chứ chưa đi quá giới hạn. Tôi đành chủ động liên lạc với cô gái kia, đóng giả một người vợ có chồng chuyên đi lừa, nói dối các cô gái, mới biết chồng tôi nói với cô ấy là đang ly thân, 30 tuổi. Anh tạo một zalo khác để chuyên nói chuyện với cô ấy, lấy số điện thoại đôi (kỷ niệm tình yêu của chúng tôi) để gọi. Lúc đó tôi mới điếng người và rơi vào trạng thái sốc toàn tập.

Cô gái khai nhận 21 tuổi, chưa vòi vĩnh tiền bạc hay gặp riêng chồng tôi vì đi làm xa (đơn vị của chồng tôi đóng trên địa bàn cô ấy sinh sống). Sau khi có bằng chứng như vậy, anh nói là gió thoảng mây bay, tôi suy diễn, nghĩ nhiều. Trong lúc tìm hiểu lịch sử cuộc gọi, tôi lại tiếp tục phát hiện anh ta gọi, nhắn tin với một người phụ nữ khác, cũng như vậy. Đến lúc này chồng mới nói với tôi: "Cũng không đi quá giới hạn. Mỗi khi tiếp khách, liên hoan, nhậu nhẹt thì gọi đến cho vui, không làm gì khác. Chồng giới hạn giờ gọi đối với tôi nói là sau 22h đêm chỉ được gọi khi có việc hệ trọng..., thế nhưng lại nhắn, nói chuyện với gái đến 23-24h đêm.

Tôi thực sự bị sốc nặng vì người chồng ở nhà tỏ ra yêu thương, kỷ luật, giờ giấc, chăm sóc vợ con, bước ra ngoài lại có các mối quan hệ phức tạp, bừa bãi. Mấy ngày hôm nay, tôi giảm 3 kg, đêm không ngủ được. Chồng nói lời xin lỗi trăm ngàn lần với tôi, không nghĩ việc nói chuyện vui như vậy lại làm tôi tổn thương nặng nề, cũng hứa sẽ cắt những mối quan hệ đó. Một tuần nay, tôi dày vò chồng (không nói tục, chửi bậy), anh cũng xin đơn vị về để chăm sóc tôi.

Chồng hàng tháng gửi về 15-20 triệu đồng, thu nhập chính từ lương của tôi 16 triệu đồng, ngoài ra tôi có khoản thụ động trung bình 5-7 triệu đồng/tháng. Tôi đang rất băn khoăn, không biết nên xử lý thế nào? Tôi nên tiếp tục hay kết thúc? Nếu kết thúc, tôi thương hai đứa con vô cùng; còn nếu tiếp tục, tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua được nỗi đau này. Khi phát hiện lần đầu hồi tháng 7, tôi đã nhắc nhở để anh không liên lạc với những cô gái đó, nhưng đến trước ngày tôi nhập viện giữa tháng 8, vẫn thấy anh ta gọi và nhắn tin. Tôi đang rất buồn và đau khổ, mong các bạn cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Ngọc Linh