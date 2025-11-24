Phát hiện hơn 5.000 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc

TP HCMĐội Quản lý thị trường số 11 vừa kiểm tra một kho hàng tại phường Bình Tân, phát hiện hơn 5.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ, không nhãn hiệu.

Tổng cộng có 5.016 sản phẩm mũ bảo hiểm gồm cả mũ nửa đầu có lưỡi trai và không lưỡi trai, tổng giá trị niêm yết hơn 250 triệu đồng. Tất cả hàng này đều không chứng minh được tính hợp pháp (không có công bố chất lượng, không thể hiện xuất xứ và không dán tem hợp quy CR). Toàn bộ số hàng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng ở phường Bình Tân. Ảnh: quản lý thị trường

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để phục vụ công tác xử lý. Đội Quản lý thị trường số 11 đang hoàn tất hồ sơ, đề xuất biện pháp xử phạt hành chính và phương án xử lý tang vật theo quy định, nhằm ngăn chặn việc lưu thông sản phẩm kém chất lượng trên thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết đã mở cao điểm kiểm tra thị trường cuối năm 2025, tập trung ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong giai đoạn nhu cầu tăng trước Tết Bính Ngọ 2026.

Đơn vị này đã triển khai ba kế hoạch trọng tâm gồm: kiểm soát thương mại điện tử, kiểm tra và xử lý buôn lậu - hàng giả từ tháng 10 đến sau Tết, và kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng với 180 điểm trên toàn địa bàn. Các đội quản lý thị trường được yêu cầu duy trì kiểm tra liên tục, xử lý tình trạng nâng giá bất hợp lý, trong khi người dân được khuyến cáo chỉ mua hàng có nguồn gốc rõ ràng và báo tin khi phát hiện vi phạm.

Thi Hà