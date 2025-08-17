Phát hiện hơn 10 tấn lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh nhập lậu

Lào Cai7 tấn lạp xưởng, 2,6 tấn trứng gà non và 750 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tối 16/8.

Khoảng 23h50, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách ly cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phát hiện 86 thùng xốp (kích thước 40 x 60 cm) dán kín bằng băng dính màu vàng và 120 bao tải dứa được cất giấu các nơi trong khu vực vườn hoa.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định các mặt hàng không rõ nguồn gốc, trên các túi đựng hàng đều in chữ nước ngoài. Số lượng hàng gồm 7 tấn kg lạp xưởng, gần 2.6 tấn trứng gà non và 750 kg nầm lợn.

Thực phẩm đông lạnh nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: HQ

Tại thời điểm phát hiện, tổ tuần tra đã gọi, hỏi những người xung quanh để xác định chủ sở hữu, quản lý số hàng nêu trên, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận.

Đại diện hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết phương thức, thủ đoạn vi phạm được các đối tượng thực hiện nhằm qua mặt cơ quan chức năng là xé lẻ để vận chuyển hàng không có chứng từ hợp pháp từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Gia Chính