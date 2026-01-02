Phát hiện hàng chục bao tải chứa thực phẩm bốc mùi

Trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng Hà Nội và Sơn La phát hiện, chặn nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bốc mùi, không rõ nguồn gốc.

Ngày 1/1, tại Hà Nội, trong quá trình kiểm soát trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Công an xã và Đội Cảnh sát giao thông số 15 kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29D-420.11. Trên phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 26 bao tải chứa 831 kg chân gà đông lạnh đã bốc mùi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng được xác định trị giá gần 25 triệu đồng.

Với vi phạm này, chủ hàng là ông Lưu Văn Hưng, trú tại xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số chân gà vi phạm.

800kg chân gà bốc mùi, không có hóa đơn chứng từ bị phát hiện tại Hà Nội. Ảnh: DMS

Rạng sáng 1/1, tại Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La cũng phối hợp với lực lượng công an kiểm tra một phương tiện do một người đàn ông địa phương điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chứa 500 kg sản phẩm động vật được vận chuyển trong các bao tải, không có giấy tờ hợp pháp.

Chủ hàng khai nhận số sản phẩm được thu mua trôi nổi để bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định trong năm vừa qua, toàn lực lượng đã kiểm tra hơn 27.500 vụ và phát hiện, xử lý 23.402 vụ vi phạm, tập trung vào hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả và vi phạm thương mại điện tử. Cục đề ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong năm 2026 nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thi Hà