Phát hiện hai loại ung thư từ triệu chứng đau bụng

Hà NộiĐi khám vì đau tức vùng thượng vị, người đàn ông 65 tuổi phát hiện đồng thời ung thư dạ dày và đại tràng ở giai đoạn sớm.

Ngày 6/10, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân nhập viện với các dấu hiệu ăn uống khó tiêu và đau tức vùng bụng trên rốn (thượng vị). Kết quả nội soi, sinh thiết xác định bệnh nhân mắc cùng lúc hai bệnh ung thư riêng biệt là ung thư biểu mô tuyến dạ dày và ung thư biểu mô tuyến đại tràng, cả hai đều ở giai đoạn đầu.

Bác sĩ Phương nhận định đây là trường hợp y khoa ít gặp, vì việc phát hiện đồng thời hai loại ung thư đường tiêu hóa khi chúng còn ở giai đoạn sớm là rất khó. May mắn, khối u của bệnh nhân chưa di căn hạch hay các cơ quan khác.

Êkíp phẫu thuật quyết định can thiệp bằng phương pháp nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD). Kỹ thuật này cho phép loại bỏ triệt để khối u mà vẫn bảo tồn tối đa chức năng của dạ dày và đại tràng. Kết quả tái khám sau mổ xác nhận không còn tổn thương ác tính.

"Ca bệnh này là minh chứng rõ nét cho vai trò then chốt của việc tầm soát ung thư đường tiêu hóa. Nếu chần chừ, bệnh có thể tiến triển âm thầm đến giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tiên lượng sống giảm đi đáng kể", bác sĩ Phương nhấn mạnh.

Ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất toàn cầu. Theo thống kê của Globocan năm 2022, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 về tỷ lệ mắc mới và thứ 5 về tỷ lệ tử vong. Trong khi đó, ung thư dạ dày xếp thứ 5 về ca mắc mới nhưng lại đứng thứ 3 về số ca tử vong.

Điểm chung của hai bệnh lý này là các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lành tính như viêm loét dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao (trên 40 tuổi, gia đình có tiền sử ung thư, từng bị polyp hoặc viêm loét dạ dày mạn tính), cần chủ động tầm soát định kỳ bằng nội soi. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm mang lại cơ hội chữa khỏi rất cao, bác sĩ Phương nhận định.