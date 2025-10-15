Phát hiện hai loại ung thư sau dấu hiệu đau bụng

Quảng NinhThấy đau bụng kèm đi ngoài, người đàn ông 62 tuổi đến viện, bác sĩ phát hiện mắc cùng lúc ung thư thực quản và đại tràng.

Ngày 14/10, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém. Kết quả nội soi và chụp cắt lớp vi tính xác định hai tổn thương ác tính: một khối u ở thực quản và một khối u lớn 5 cm ở đại tràng sigma.

Trước ca lâm sàng phức tạp, êkíp can thiệp nội soi loại bỏ tổn thương thực quản. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy tại chỗ, giai đoạn sớm của ung thư thực quản.

Sau khi kiểm soát khối u, bệnh nhân được tiếp tục chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng chứa khối u sigma kèm nạo vét hạch. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là ung thư đại tràng sigma giai đoạn 3B. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị phác đồ hóa chất bổ trợ nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Bác sĩ CKI Vũ Đức Nin, Phó khoa Ung bướu, nhận định việc điều trị đồng thời hai khối u ác tính đòi hỏi phải lựa chọn phương pháp tối ưu, vừa đảm bảo hiệu quả triệt căn, vừa giảm thiểu gánh nặng và đau đớn cho người bệnh. Việc áp dụng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu đã giúp bệnh nhân ít mất máu, sớm vận động và rút ngắn thời gian nằm viện. Hiện, bệnh nhân tiếp tục hóa trị bổ trợ để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại.

Theo các chuyên gia, cả ung thư thực quản và ung thư đại trực tràng đều là những bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam, nhưng các triệu chứng ban đầu thường rất mơ hồ và dễ bị bỏ qua. Nhiều người chỉ đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho việc điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo người dân trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên tầm soát sức khỏe, nội soi tiêu hóa định kỳ. Cần đi khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường như rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài ra máu, nuốt nghẹn, hoặc sút cân không rõ nguyên nhân.

Thúy Quỳnh