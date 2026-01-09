Phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng dép, mũ cối

Quảng TrịHai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Đakrông, được bọc tăng và nhiều vật dụng cá nhân.

Ngày 9/1, Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ tại ở vườn trồng gỗ keo tràm thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Hài cốt liệt sĩ bọc trong tăng. Ảnh: Đội 584

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 đến 1 m và nhiều xương cốt bọc trong tăng. Mỗi hài cốt kèm theo các di vật gồm mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân.

Di vật mũi cối, dép và nhiều đồ dùng cá nhân được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584

Sau khi cất bốc, lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi khảo sát khu vực xung quanh.

Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Đakrông là địa bàn giáp biên giới Lào, có chiến khu Ba Lòng với địa hình núi rừng hiểm trở, là tuyến hành lang chiến lược Đường 9. Nơi đây diễn ra nhiều cuộc hành quân, tập kết của quân đội ta và xảy ra các trận đánh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên vùng đất này.

Trước đó từ ngày 1 đến 4/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cũng đã cất bốc hai hài cốt tại thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh. Các hài cốt nằm ở độ sâu 0,8-1,2 m, xương cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc tăng nguyên tấm và dây dù.

Quảng Trị là chiến trường ác liệt trong chiến tranh, nằm trên giới tuyến tạm thời sau Hiệp định Geneva. Toàn tỉnh hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ; trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn là hai nghĩa trang lớn nhất, với hơn 21.000 mộ.

Đắc Thành