Phát hiện giòi trong ống tai nữ bệnh nhân

Khánh HòaNữ bệnh nhân 48 tuổi tai sưng to, chảy dịch, bác sĩ thăm khám phát hiện 5 con giòi làm tổ bên trong

Nữ bệnh nhân được gia đình đưa đến khoa Tai – Mũi - Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) điều trị hai ngày trước, trong tình trạng tai sưng to, chảy dịch và đau nhức dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong ống tai có dị vật màu trắng di động giống giòi. Sau khi hút dịch, ê kíp gắp ra 5 con giòi sống và xác một con côn trùng nằm sát màng nhĩ.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân mắc hội chứng Down, không thể tự chăm sóc bản thân. Nhiều khả năng côn trùng đã chui vào tai, làm tổ và đẻ trứng dẫn đến giòi nở.

"Nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể bị thủng màng nhĩ. Người dân cần giữ tai sạch, khô ráo và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu đau, ngứa hoặc chảy dịch bất thường, đặc biệt là trẻ nhỏ và người không thể tự vệ sinh", đại diện bệnh viện khuyến cáo

Bùi Toàn