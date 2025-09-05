MỹNhóm thợ lặn miền nam Illinois phát hiện gần 100 ôtô dưới lòng sông Chicago trong khi đang tìm người mất tích nhiều thập kỷ.

Nhóm thợ lặn Chaos Divers ở bang Illinois gần đây tiến hành tìm kiếm một cặp vợ chồng mất tích từ năm 1970 ở sông Chicago. Edward và Stefanie Andrews ngày 15/5/1970 biến mất sau khi rời khỏi một bữa tiệc tối và Chaos Divers muốn xác định xem liệu xe của họ có rơi xuống sông vào đêm đó hay không.

Tính đến chiều ngày 4/9, nhóm tìm thấy 97 ôtô, dự kiến sớm vượt mốc 100 chiếc. "Mỗi lần lặn xuống để tìm thêm xe, chúng tôi lại phát hiện nhiều chiếc nữa", Lindsay Bussick, thành viên Chaos Divers, nói.

Chaos Divers là đội lặn tìm kiếm, cứu hộ bằng định vị sóng âm sonar, di chuyển khắp nước Mỹ để tìm kiếm những người có thể đã mất tích khi ở trong phương tiện của họ, có khả năng là chìm dưới nước.

Nhóm Chaos Divers trục vớt một chiếc ôtô dưới lòng sông Chicago ngày 3/9. Ảnh: WGN News

"Khi nhìn vào lịch sử của Chicago, chúng tôi đã đoán trước sẽ tìm thấy nhiều xe, nhưng số lượng vẫn gây bất ngờ", Bussick nói.

Chiếc xe màu vàng của vợ chồng Andrews chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, nhóm Chaos Divers hy vọng phát hiện của họ có thể giúp giải quyết một hoặc nhiều vụ mất tích khác chưa được giải quyết ở Chicago. Nhóm dự kiến tiếp tục tìm kiếm đến ngày 8/9 trước khi chuyển sang một vụ mất tích khác.

Cảnh sát Chicago chưa cập nhật thông tin về gần 100 ôtô được phát hiện. Chưa rõ các phương tiện này có liên quan đến các vụ án hình sự hoặc mất tích hay không.

Nhóm Chaos Divers sử dụng công nghệ sóng âm sonar tìm ôtô dưới nước. Ảnh: Facebook/Chaos Divers

Đức Trung (Theo NY Post, NBC Chicago)