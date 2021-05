Phát hiện dấu yêu lạ trên người bạn trai

Tôi và anh quen nhau được 6 năm nhưng mỗi người một nhà vì tôi sống cùng em gái.

Đến một hôm anh sang thăm thì tôi phát hiện trên cổ anh có vết bầm do hickeys (dấu yêu) nhưng không phải tôi làm. Mắt tôi yếu nên thường trong phòng không mở hết công suất đèn, đến khi anh gần về tôi mới phát hiện ra dấu đó do anh mặc sơ mi che đi khó thấy. Đây là lần thứ hai tôi thấy vết bầm như vậy trên người anh, lần trước ngay ở phần đùi. Tôi hỏi thì anh nói bị ngứa nên gãi và bị bầm. Tôi nghi ngờ nhưng không có bằng chứng nên im lặng, bỏ qua. Còn lần này tôi hỏi thì anh đổ là chắc tôi làm, trong khi tôi không hề làm. Nhìn vết bầm đó thì chắc đã có 1-2 ngày rồi, hỏi anh cứ bảo không biết, chắc do ngứa nên gãi, rồi lại bảo có thể hôm qua ngồi xe rồi dựa ghế kế bên ngủ.

Những lý do đó không thể xóa được tâm trạng bất an của tôi. Anh bận nên tôi im lặng để anh đi làm và chỉ nhắn tin hỏi vì sao. Anh đều nói không biết tại sao bị thế và bị khi nào. Nhiều dấu hỏi lớn lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi chấp nhận ngồi xe cùng anh để xem anh ngủ kiểu gì mà có vết bầm như vậy ngay cổ. Tôi nói những vết bầm xuất hiện trên người anh toàn chỗ nhạy cảm thì anh chỉ im lặng. Tôi có thể vì anh làm mọi thứ nhưng không thể chấp nhận được việc anh có người khác dù là qua đường. Việc đã xảy ra hai ngày, anh vẫn không giải thích hợp lý để tôi có thể tin.

Anh là tất cả với tôi, là thanh xuân của tôi, vậy mà tôi vẫn không tìm được lý do để tin anh. Tôi đã sai khi lần trước nhắm mắt bỏ qua để giờ anh có cơ hội làm thêm lần nữa. Niềm tin chỉ trao một lần, mất đi rồi nhìn thấy gì cũng giả dối. Ngay lúc này tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ.

Quỳnh

