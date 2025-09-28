Phát hiện đạn pháo dài nửa mét khi dọn cây

Quảng NgãiKhi đang tỉa dọn cây xanh trên đường ở xã Nghĩa Hành, ông Lê Quang Thạch, nhân viên công ty môi trường đô thị, phát hiện quả đạn pháo.

Sau khi nhận tin báo và kiểm tra vào chiều 28/9, lực lượng chức năng nhận định đây có thể là đạn pháo 105 mm. Phần đầu đạn nhô lên khỏi đất, hình trụ, dài khoảng 50 cm.

Quả đạn pháo được phát hiện dưới gốc cây. Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành

Công an xã Nghĩa Hành phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã và các lực lượng địa phương đã giăng dây phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, đơn vị báo cáo và đề nghị lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai phương án thu gom, xử lý.

Đạn pháo 105 mm chủ yếu do Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

Phạm Linh