Phát hiện đạn pháo dài nửa mét khi dọn cây

Sau khi nhận tin báo và kiểm tra vào chiều 28/9, lực lượng chức năng nhận định đây có thể là đạn pháo 105 mm. Phần đầu đạn nhô lên khỏi đất, hình trụ, dài khoảng 50 cm.
Công an xã Nghĩa Hành phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã và các lực lượng địa phương đã giăng dây phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.
Đồng thời, đơn vị báo cáo và đề nghị lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai phương án thu gom, xử lý.
Đạn pháo 105 mm chủ yếu do Mỹ sử dụng trong chiến tranh.
Phạm Linh