Phát hiện đạn pháo dài nửa mét khi cải tạo ao nuôi tôm

Cà MauTrong lúc cải tạo ao nuôi tôm ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau, người dân phát hiện đầu đạn pháo 105 mm chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, ngày 1/2.

Khoảng 8h, ông Trần Văn Thắng, ngụ ấp Thống Nhất, dùng xe ủi cải tạo vuông tôm thì phát hiện một vật thể kim loại nghi là đầu đạn pháo nên trình báo chính quyền địa phương.

Đầu đạn pháo 105 mm chưa nổ được người dân phát hiện khi đào ao nuôi tôm. Ảnh: Người dân cung cấp

Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu phối hợp Công an xã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là đầu đạn pháo 105 mm do Mỹ sản xuất, dài khoảng 50 cm, nặng khoảng 25 kg, bán kính sát thương từ 50 đến 70 m. Lực lượng quân sự địa phương đã báo cáo công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đến xử lý theo quy định.

Trước đó một ngày, người dân ở phường Vĩnh Trạch cũng phát hiện một đầu đạn pháo cùng loại bị hoen rỉ khi cải tạo ao nuôi tôm. Quả đạn sau đó đã được cơ quan chức năng thu gom, xử lý an toàn.

An Minh