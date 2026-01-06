Phát hiện đạn cối, rocket trong rẫy keo

Quảng NgãiNgười dân làm rẫy thấy đạn rocket 76 mm, đạn cối 81 mm và bom 50 kg, báo quân đội tới thu gom vào chiều 6/1.

Các loại vũ khí tồn sót sau chiến tranh được Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, khoanh vùng bảo vệ, thu gom, sau khi người dân thấy trong quá trình canh tác lúa, keo. Trong đó, quả bom 50 kg chưa xác định chủng loại nhưng được đánh giá có sức sát thương nặng.

Các lực lượng khiêng quả bom từ ruộng để đưa vào thùng xốp. Ảnh: Trọng Quốc

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ đã cử cán bộ kỹ thuật đến tăng cường để đảm bảo an toàn. Theo phương án được duyệt, bom, đạn được khiêng bằng cán sau đó đặt vào thùng xốp có chứa cát mịn nhằm chống va đập, rồi chở bằng xe về địa điểm tập kết chờ tiêu hủy.

Quảng Ngãi là địa phương có nhiều bom mìn tồn sót sau chiến tranh. Gần đây nhất, tháng 9/2025, một nhân viên môi trường ở xã Nghĩa Hành phát hiện đạn pháo 105 mm khi đang dọn cây.

Phạm Linh