Phát hiện cơ sở tái chế bao cao su

Cục quản lý thị trường Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên kiểm tra nhà trọ do Phạm Thị Thanh Ngọc (32 tuổi, quê Nghệ An) thuê ở phường Tân Vĩnh Hiệp, hôm 19/9.

Bao cao su được tái chế để bán ra thị trường. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Bình Dương cung cấp.

Lúc kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ hơn 320.000 bao cao su (360 kg) đã qua sử dụng, hàng nghìn sản phẩm đã được tái chế không có nhãn mác.

Ngọc khai nhận cứ khoảng 30 ngày, có người không rõ địa chỉ đến đưa cô số bao cao su này. Cô ở phòng trọ súc rửa, phơi khô và phân loại rồi vuốt lại, tạo hình như mới, giao hàng ra thị trường.

Tất cả mặt hàng phát hiện không có bất cứ hóa đơn chứng từ. Ngành chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý chủ cơ sở.

Phước Tuấn