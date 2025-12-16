Phát hiện cờ IS trong xe nghi phạm xả súng ở Australia

Cảnh sát Australia xác nhận tìm thấy hai lá cờ IS cùng thiết bị nổ trong chiếc xe do cha con nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi sử dụng.

Mal Lanyon, quan chức cảnh sát bang New South Wales, nói tại cuộc họp báo hôm nay rằng chiếc xe được tìm thấy gần bãi biển ở Sydney, đăng ký dưới tên Naveed Akram, một trong hai nghi phạm xả súng. Cảnh sát phát hiện hai lá cờ tự chế của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thiết bị nổ tự tạo trong xe.

Naveed, 24 tuổi, cùng bố ruột Sajid Akram, 50 tuổi, là hai nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương hôm 14/12. Cảnh sát bắn chết Sajid tại hiện trường, trong khi Naveed bị thương và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đang điều tra lý do hai nghi phạm đến Philippines một tháng trước khi thực hiện vụ xả súng.

"Chúng tôi đang xác định mục đích chuyến đi cũng như điểm đến chính xác của họ", ông Lanyon nói.

Cha con Sajid Akram và Naveed Akram khi thực hiện vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney ngày 14/12. Ảnh: News.com.au

Theo ông Lanyon, Sajid sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng và là thành viên một câu lạc bộ bắn súng giải trí. Giấy phép sử dụng súng của ông này được cấp năm 2023, không phải năm 2015 như cảnh sát thông tin ban đầu.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese trước đó cho biết Naveed Akram từng lọt vào tầm ngắm của Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) hồi tháng 10/2019. Naveed bị điều tra trong 6 tháng vì cáo buộc có liên hệ với những người liên quan đến một nhóm nhỏ của IS, theo ABC.

"Hai người liên quan tới anh ta đã bị buộc tội và kết án tù, nhưng vào thời điểm đó, anh ta không được coi là mối đe dọa", ông nói.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng tại bãi biển Australia. Video: BBC

Lãnh đạo Australia cũng nói rằng dù các nghi phạm được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cực đoan, "không có bằng chứng nào cho thấy họ là thành viên nhóm khủng bố". Cảnh sát đã thu giữ nhiều vũ khí từ nhà riêng của hai nghi phạm ở Bonnyrigg và một nơi họ thuê tại Campsie.

Huyền Lê (Theo AFP, SMH)