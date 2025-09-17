Phát hiện chủng lợi khuẩn bền với kháng sinh phổ rộng

Vi sinh vật này có khả năng tồn tại bền vững trong môi trường chứa kháng sinh và không mang nguy cơ truyền gen kháng thuốc sang vi khuẩn khác.

Mới đây, các nhà khoa học đã phân lập thành công chủng lợi khuẩn Bifidobacterium breve PRL2020 với khả năng tồn tại, duy trì ổn định ngay cả trong môi trường kháng sinh nhóm Amoxicillin/ Amoxicillin-Clavulanate (Augmentin). Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Microorganisms (MDPI) và Applied and Environmental Microbiology (AEM).

Theo nhóm nghiên cứu, đây là bước tiến trong lĩnh vực vi sinh ứng dụng, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho y học dự phòng và chăm sóc hệ tiêu hóa trong quá trình điều trị kháng sinh.

Ảnh minh họa hệ vi sinh vật đường ruột. Ảnh: Microba

Đáng chú ý, các nghiên cứu cũng xác nhận chủng lợi khuẩn này không mang nguy cơ truyền gen kháng thuốc sang vi khuẩn khác - một yếu tố quan trọng trong đảm bảo an toàn sinh học khi ứng dụng trên diện rộng.

Hiện nay, chủng lợi khuẩn Bifidobacterium breve PRL2020 đang được PharmaExtracta - một trong những công ty dược phẩm uy tín tại Italy nghiên cứu và phát triển thành sản phẩm ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo nhiều chuyên gia, đây được xem là bước tiến cho dòng men vi sinh bền với kháng sinh, mang lại giải pháp an toàn và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ, phục hồi hệ vi sinh đường ruột cho cộng đồng.

Trong điều trị nhiễm khuẩn, kháng sinh là công cụ quan trọng. Tuy nhiên, ngoài việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh cũng gây tổn hại tới hệ vi sinh có lợi trong cơ thể, đặc biệt ở đường ruột - nơi nắm giữ tới 70% tế bào miễn dịch. Điều này lý giải vì sao người bệnh, đặc biệt là trẻ em, sau mỗi đợt dùng kháng sinh thường gặp tình trạng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, giảm đề kháng, suy nhược kéo dài.

Dù men vi sinh thường được khuyến nghị sử dụng cùng với kháng sinh, thực tế cho thấy phần lớn các chủng men thông thường đều bị bất hoạt trong môi trường có kháng sinh, khiến hiệu quả bảo vệ gần như không đáng kể.

Thế Đan