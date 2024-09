Phát hiện chồng tìm gái gọi hai năm nay

Cả đêm tôi không ngủ vì trong đầu toàn là những tin nhắn ghê tởm đó, nhưng không rơi giọt nước mắt nào cho kẻ tệ bạc, phản bội đó.

Tối qua, tôi phát hiện trong điện thoại phụ của chồng có rất nhiều tin nhắn làm quen và rủ gái đi khách sạn của chồng (khoảng hai năm nay). Lúc đó tôi bình tĩnh lạ thường, xem tất cả tin nhắn một lượt, sau đó mới lấy điện thoại ra chụp hết lại. Từ khi yêu nhau đến giờ, tôi chưa từng đụng vào điện thoại của chồng vì luôn tin tưởng và tôn trọng riêng tư của nhau. Lúc đó, chồng ra ngoài (không biết có phải đi hẹn với gái không) nên để điện thoại phụ ở nhà, tôi cầm để mở đèn flash soi tai cho con, nghĩ đơn giản là tiện coi cho vui nhưng không ngờ vui quá luôn. Điện thoại phụ đã nhiều như vậy thì điện thoại chính cỡ nào.

Tôi lựa vài tấm gửi cho chồng và nói sẽ in đơn để chồng được tự do, thoải mái đi tìm gái mà không phải lén lút nữa. Cả đêm tôi không ngủ vì trong đầu toàn là những tin nhắn ghê tởm đó, tuy nhiên lại không hề rơi giọt nước mắt nào cho kẻ tệ bạc, phản bội đó. Tôi chỉ lên mạng tải đơn ly hôn và tìm hiểu thủ tục, mong cho trời mau sáng để in và ký đơn sớm.

Tôi không hề hổ thẹn vì chưa làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Công việc nhà, chăm con, tôi đều đảm nhận hết, chồng đi làm về chỉ việc tắm rồi ăn cơm. Lúc nào than mệt, tôi cũng động viên và chăm sóc, tẩm bổ cho, giờ nghĩ lại, hóa ra đi chơi gái về mệt còn được vợ tẩm bổ. Tôi cũng có giác quan thứ sáu cảm nhận có gì khác thường và đã nhắc nhở thẳng chồng nhưng đều bị gạt đi. Tôi lên đây chỉ để tâm sự cho nhẹ lòng vì không muốn gia đình biết, tuy nhiên ly hôn là chắc chắn. Tôi sẽ nuôi con, cố gắng để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.

Huyền My