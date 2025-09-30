Phát hiện chồng nhắn tin mùi mẫn với tình cũ khi tôi chuẩn bị sinh

Trước đây chị này đã có chồng nhưng vẫn cặp với chồng tôi (khi ấy là trai chưa vợ).

Kết hôn được gần hai năm, tôi có em bé. Trong quá trình chung sống, chồng luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Tuy nhiên, do mang thai nên buổi tối tôi thường đi ngủ sớm, còn chồng lấy lý do xem tivi để ra phòng khách ngồi. Tôi không nghi ngờ gì cho tới khi sinh bé được hai tháng. Trong lúc cho bé ngủ, vì điện thoại tôi bật tiếng ồn trắng nên tôi lấy điện thoại chồng coi hình của bé cho đỡ buồn, thấy một hình ảnh chụp màn hình điện thoại đoạn tin nhắn giữa chồng tôi và người yêu cũ của anh rất mùi mẫn, thời điểm nhắn tin là trước khi tôi sinh bé gần 10 ngày. Người tôi lúc đó bủn rủn, không tin là chồng ngoại tình khi mình đang mang thai con của anh và vẫn luôn tỏ ra rất yêu thương vợ.

Sau đó tôi nói chuyện với chồng, anh nói chỉ nhắn tin qua lại chứ không ngoại tình và biết đó là sai nên từ khi có con, anh đã ngưng không nhắn tin qua lại nữa và hứa không tái phạm. Liệu tôi có nên tin chồng không? Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân cách của hai người họ, vì trước đây chị này đã có chồng nhưng vẫn cặp với chồng tôi (khi ấy là trai chưa vợ). Sau đó chị có bầu lần hai nên nghỉ việc và chia tay với chồng tôi. Liệu họ có dừng lại hay vẫn lén lút sau lưng tôi để qua lại với nhau? Tôi đã khóc rất nhiều, vì quá sốc với sự phản bội từ anh. Nhưng nhìn đứa con đỏ hỏn gần hai tháng tuổi, tôi không biết nên làm gì, liệu có nên tin lời hứa của anh?

Quỳnh Như