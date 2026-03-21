Phát hiện chồng ngoại tình khi con chỉ mới được 6 tháng tuổi

Tôi vừa sinh con được sáu tháng, hết thời gian nghỉ sinh thì quay lại TP HCM đi làm. Mọi thứ tưởng như đang dần ổn định lại sau khi có con đầu lòng nhưng ngay lúc đó, tôi phát hiện chồng có người khác. Chúng tôi cưới nhau được hơn một năm rưỡi. Thời gian đầu không có vấn đề gì lớn, cuộc sống cũng tạm ổn. Tôi đi làm, thu nhập trên 20 triệu mỗi tháng. Chồng làm công việc thu nhập khoảng trên dưới 10 triệu. Hai vợ chồng không gộp tài chính, ai kiếm được tự chi tiêu, thiếu thì bù qua xớt lại, chủ yếu lo cho con.

Tôi không quản tiền của chồng, cũng không kiểm soát anh đi đâu, làm gì. Tôi nghĩ vợ chồng với nhau nên có sự tin tưởng nhất định. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Khi phát hiện ra, tôi không làm ầm lên ngay. Tôi hỏi thẳng, chồng cũng không chối. Anh nói chỉ là qua lại cho vui, không có ý định gì nghiêm túc và hứa sẽ không bao giờ vậy nữa (thái độ bình thường, tôi cảm giác kiểu "tha thứ thì tha mà không thì thôi"). Nhưng với tôi, như vậy là đủ để phá vỡ niềm tin.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là thời điểm. Khi tôi đang mang thai và sinh con, cơ thể mệt mỏi, tâm lý thay đổi, anh lại chọn cách tìm một mối quan hệ bên ngoài. Hiện tại, chúng tôi chưa có tài sản chung gì ngoài số vàng cưới. Con còn quá nhỏ. Tôi có công việc và thu nhập ổn định, có thể tự lo cho bản thân và con nhưng chuyện gia đình không đơn giản chỉ là kinh tế.

Nếu bỏ qua, tôi không chắc mình có thể quên được. Nếu dừng, tôi lại nghĩ đến con, nghĩ đến việc con lớn lên thiếu bố. Tôi chưa nói với gia đình hai bên, cũng chưa đưa ra quyết định gì. Mọi thứ vẫn đang dừng ở mức tôi biết và anh thừa nhận. Trong trường hợp của tôi, mọi người có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì tiếp theo không?

Ngọc Mai