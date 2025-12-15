Phát hiện cấu trúc đá khác thường dưới quần đảo Bermuda

Dưới vỏ đại dương ở Bermuda là lớp đá kỳ lạ dày 20 km, độ dày chưa từng thấy ở bất cứ lớp đá tương tự nào trên thế giới.

"Thông thường, bên dưới đáy vỏ đại dương sẽ là lớp phủ", William Frazer, nhà địa chấn tại Viện Khoa học Carnegie, cho biết. "Nhưng ở Bermuda, có một lớp khác tồn tại dưới vỏ đại dương, trong mảng kiến tạo mà Bermuda tọa lạc".

Bãi biển Horseshoe Bay ở Southampton, Bermuda. Ảnh: Bermuda Tourism Authority

Dù chưa rõ chính xác nguồn gốc lớp đá này, Frazer cùng các đồng nghiệp cho rằng nó có thể giải thích một bí ẩn về Bermuda. Quần đảo nằm trên một vùng phồng đại dương, nơi vỏ đại dương nhô cao hơn xung quanh, nhưng không có bằng chứng nào về hoạt động núi lửa tạo ra vùng phồng đó. Lần phun trào núi lửa gần nhất được ghi nhận tại Bermuda đã diễn ra cách đây 31 triệu năm.

Những quần đảo như Hawaii được cho là hình thành do các "điểm nóng" - nơi vật chất nóng dâng lên, tạo ra hoạt động núi lửa - trong lớp phủ Trái Đất. Ở nơi điểm nóng gặp vỏ Trái Đất, đáy đại dương thường bị nâng lên. Khi chuyển động kiến tạo khiến lớp vỏ dịch chuyển ra xa điểm nóng đó, vùng phồng này thường sụt xuống. Tuy nhiên, vùng phồng ở Bermuda không hề thấp đi, bất chấp 31 triệu năm không có hoạt động núi lửa.

Trong nghiên cứu mới, xuất bản trên tạp chí Geophysical Research Letters, Frazer và đồng tác giả Jeffrey Park - giáo sư khoa học Trái Đất và hành tinh tại Đại học Yale, sử dụng dữ liệu ghi nhận từ một trạm địa chấn ở Bermuda về những trận động đất lớn trên khắp thế giới để dựng hình ảnh cấu trúc Trái Đất ở độ sâu khoảng 50 km bên dưới Bermuda.

Họ kiểm tra những nơi mà sóng địa chấn từ các trận động đất này đột ngột thay đổi, từ đó phát hiện lớp đá dày bất thường và ít đặc hơn đá xung quanh. Việc phát hiện cấu trúc khổng lồ mới cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã đưa đá từ lớp phủ vào vỏ Trái Đất, nơi chúng đông cứng lại, tạo thành một dạng bè nâng đáy đại dương lên khoảng 500 m.

Bermuda từ lâu đã nổi tiếng với sự bí ẩn, chủ yếu do Tam giác Bermuda - khu vực nằm giữa quần đảo Bermuda, Florida và Puerto Rico, được cho là có lượng tàu thuyền và máy bay mất tích nhiều bất thường.

Frazer đang nghiên cứu những hòn đảo khác trên thế giới để xem có cấu trúc nào tương tự lớp đá bên dưới Bermuda không, hay đây thực sự là trường hợp độc nhất vô nhị. Ông cho biết: "Việc tìm hiểu một nơi khắc nghiệt như Bermuda rất quan trọng để hiểu được những nơi ít kỳ lạ hơn. Điều đó giúp chúng ta xác định đâu là quá trình bình thường trên Trái Đất và đâu là quá trình cực đoan".

Thu Thảo (Theo Live Science, Indian Express)