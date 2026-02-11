Phát hiện bom khi đào móng nhà

Nghệ AnTrong lúc lái máy xúc đào móng làm nhà cho ông Nguyễn Văn Việt, công nhân phát hiện quả bom nặng 250 kg cắm sâu dưới đất, cách mặt đất khoảng 3,5 m.

Quả bom được tìm thấy lúc 11h ngày 7/2, trong vườn nhà ông Việt ở bản Ang, xã Tương Dương (trước đây thuộc huyện Tương Dương). Bom ký hiệu MK82, nặng 250 kg, dài 140 cm, đường kính 40 cm, thân hoen rỉ, được xác định còn sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom lúc được đưa lên khỏi mặt đất. Ảnh: Hùng Lê

Vị trí phát hiện bom nằm trong khu dân cư, xung quanh có nhiều hộ sinh sống. Bốn ngày qua, để đảm bảo an toàn, chính quyền đã cử cán bộ phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo và bố trí chốt ngăn cách khu vực nguy hiểm.

Ngày 11/2, Ban Chỉ huy quân sự xã Tương Dương phối hợp lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đưa bom lên mặt đất, vô hiệu hóa ngòi nổ, di chuyển tới bản Xiêng Hương, cách hiện trường hơn 15 km, để hủy nổ an toàn.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đưa đi hủy nổ, ngày 11/2. Ảnh: Hùng Lê

Trong chiến tranh, Nghệ An là điểm trung chuyển chiến lược trên tuyến chi viện cho miền Nam, hứng chịu hàng nghìn trận bom. Dù đã nhiều lần rà phá, địa phương vẫn còn sót lại một số bom mìn nguy hiểm.

Đức Hùng