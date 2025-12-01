Phát hiện bom khi đào đất làm nền nhà

Quả bom được phát hiện lúc 14h30 ngày 1/12, dưới khu đất cạnh nhà gia đình ông Hợi đang đào đất đắp nền ở thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm. Bom dài khoảng một mét, đường kính 40 cm, còn nguyên ngòi nổ.
Ban chỉ huy quân sự xã Tuyên Lâm phối hợp công an xã, tổ công tác biên phòng đồn Ra Mai lập hàng rào bảo vệ, báo cáo cấp trên cử lực lượng chuyên môn hỗ trợ xử lý.
Thôn Tiền Phong nằm trên đường Trường Sơn. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là vùng chiến tranh khốc liệt. Hòa bình lập lại, khu vực này phát hiện nhiều vật liệu nổ.
