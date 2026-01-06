Phát hiện bộ xương người đã khô ở Lâm Đồng

Bộ xương người được phát hiện nằm ở bãi đất hoang, xa khu dân cư, thuộc phường Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình Thuận cũ), hiện chưa rõ danh tính.

Chiều 6/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện bộ xương người ở phường Tiến Thành, chiều 6/1. Ảnh: Nguyễn Tư

Trước đó, một người đi lấy củi tại khu vực Mã Lạng, phường Tiến Thành, phát hiện bộ xương khô có đặc điểm giống xương người, liền trình báo công an.

Bộ xương nằm cách đường Trương Văn Ly khoảng 50 m, phía sau một căn nhà bỏ hoang. Khu vực này cách khu dân cư hơn một km, ít người qua lại.

Cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận đây là bộ xương của nam giới đã khô, còn hộp sọ và nhiều phần xương rời rạc, không giấy tờ tùy thân. Xung quanh hiện trường còn có một số đoạn xương khác.

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y Lâm Đồng đã thu thập các mẫu xương để giám định, phục vụ nguyên nhân người này tử vong.

Tư Huynh