Phát hiện bạn trai từng có hàng trăm 'bóng hồng'

Có thời gian hai người bạn gái của anh cùng có thai tìm đến, anh không đủ trách nhiệm để giữ lại đứa con nào.

Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai để tôi chi trả mọi tình phí, tiền của anh để ‘tán’ cô khác". Trong các bài viết trước, tôi đã nói về câu chuyện của anh và sự chấm dứt liên lạc giữa chúng tôi, do anh chủ động chặn liên lạc của tôi trên mọi ứng dụng. Thật đáng buồn khi một người đàn ông có học thức, địa vị lại phải dùng cách trốn chạy để tránh đối mặt với một người phụ nữ yếu đuối đang hết lòng yêu thương, tin tưởng mình. Câu chuyện đến đây tưởng chừng đã là hồi kết. Tuy nhiên, tôi tình cờ biết thêm thông tin về anh qua vợ cũ của anh và lương tâm đã yêu cầu tôi lên tiếng để cảnh báo đến các bạn đọc nữ.

Sau khi anh chặn liên lạc của tôi, dù biết rằng anh đã lừa dối, không thật lòng dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi vẫn dành cho anh sự cảm thông nhất định. Có lẽ anh chưa thể xác định rõ tình cảm của mình. Những suy nghĩ đó của tôi chỉ thực sự thay đổi hoàn toàn khi có cuộc trò chuyện dài với vợ cũ của anh. Tôi tình cờ thấy tài khoản mạng xã hội của chị qua việc phán đoán từ những thông tin anh đã kể tôi nghe về gia đình mình. Tôi chủ động bắt chuyện và thật may, chị trả lời tôi rất nhanh và xác nhận là vợ cũ của anh. Tôi gửi chị đọc hai bài viết của mình và chia sẻ nỗi buồn khi không còn biết thêm thông tin gì về anh nữa.

Chị đọc kỹ bài viết và trả lời lịch sự rằng chị đã có hạnh phúc mới, không còn liên lạc với anh từ lâu nên chẳng thể nói cho tôi biết thêm điều gì. Chỉ có một điều chị muốn tôi hiểu đúng: chị và anh ly hôn không phải do chị ngoại tình ở cơ quan như anh giãi bày, mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Ngay từ khi vẫn còn trong cuộc hôn nhân với chị, anh đã có không biết bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, chị nói "con số có lẽ lên tới hàng trăm". Cũng bởi anh có vẻ ngoài đẹp mã, lại có chút địa vị trong công việc, cộng thêm khả năng nắm bắt tâm lý phụ nữ bằng những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm chu đáo và vẻ ngoài dễ tổn thương, nên những bóng hồng liên tục đến rồi đi qua đời anh.

Chị đã trải qua những ngày ghen tuông vô vọng, chứng kiến sự lạnh lùng của anh và cả sự thờ ơ từ gia đình anh. Mỗi người đều có gia đình và cuộc sống riêng; dù biết anh có thói trăng hoa, người thân cũng không thể can thiệp nên đành im lặng. Đỉnh điểm, có thời gian hai người bạn gái của anh cùng có thai tìm đến. Anh không đủ trách nhiệm để giữ lại đứa con nào và cùng lúc gây nỗi đau cho ba người phụ nữ. Hai người bạn gái vì trót tin anh mà phải bỏ đi khúc ruột của mình rồi rời đi đầy tủi hờn. Còn chị phải chịu nỗi đau tận cùng của một người vợ đã bao dung đủ nhiều, than khóc đủ nhiều và chờ đợi đủ nhiều từ anh.

Mâu thuẫn không thể hóa giải, chị nhận ra rằng bản thân đang lặp lại những tổn thương không chỉ cho chị mà còn cho cả hai con đang lớn dần, hiểu biết dần. Chị chấp nhận buông tay. Anh làm thủ tục ly hôn chóng vánh để kết thúc hôn nhân và đi cùng tình nhân mới, bỏ lại gia đình nhỏ phía sau. Anh nói với tôi rằng anh để lại hai căn nhà cho hai con, nhưng chị phủ nhận vì tài sản đó không có thật. Chị nhận nuôi cả hai con bằng tình yêu lớn lao của một người mẹ, vượt qua nỗi đau để bước tiếp hành trình đời mình.

Dù ấn tượng về anh trong tôi không còn mấy tốt đẹp, tôi vẫn thực sự bất ngờ trước những điều vợ cũ anh chia sẻ. Một người đàn ông mang cả cha mẹ đã khuất ra để chứng minh cho đạo đức và sự trung thực của mình, để thuyết phục tôi đặt niềm tin, liệu đó có thật là con người anh?

Anh nói những lời xấu xí về vợ cũ để nhận được sự đồng cảm từ những người phụ nữ mới quen. Anh tẩy trắng quá khứ của mình bằng những câu chuyện dối trá, chà đạp sự thật và danh dự của người khác để nâng cao bản thân. Anh luôn khao khát mái ấm hạnh phúc, muốn có con chung với người phụ nữ mình theo đuổi, nhưng rồi lại bỏ con, không thể chịu trách nhiệm. Liệu đây có phải là sự lệch lạc trong nhận thức và lối sống? Làm sao anh có thể mang tình cảm phụ nữ ra trêu đùa, coi những sinh mệnh do chính mình tạo ra như một trò chơi?

Chị khuyên tôi không nên hạ thấp chính mình vì những người không đáng. Tôi nghe mà thấm thía và xót xa vô cùng, bởi tôi biết lời chị dặn xuất phát từ chính những trải nghiệm đau đớn chị đã đi qua. Tôi nhớ lại trong bức thư đầu tiên anh làm quen với tôi, anh viết rằng anh sợ mình không xứng với tôi. Khi đó, tôi từng nghĩ anh khiêm tốn và thậm chí ngưỡng mộ vì điều đó. Đến bây giờ, tôi đã hiểu: anh thực sự không xứng đáng với bất kỳ tình cảm chân thành nào từ phụ nữ. Anh chưa thể vượt qua bản năng "săn đuổi" của giống đực, coi phụ nữ như mục tiêu, như con mồi thì làm sao xứng đáng với tình yêu của tôi hay bất kỳ người phụ nữ nào khác?

Tôi tin rằng những người đàn ông thực sự có tri thức và hiểu biết sẽ luôn sống có trách nhiệm, tử tế và hiên ngang giữa đất trời. Một người chỉ chạy theo dục vọng thì mọi chức danh hay lời nói đẹp đẽ cũng chỉ là chiếc mặt nạ che giấu phần "thú tính" chưa được chuyển hóa.

Các bạn độc giả nữ thân mến, mong các bạn hãy tỉnh táo. Tôi tin không chỉ riêng anh, mà còn có những hội nhóm cùng chung "sở thích" đang liên tục hoạt động, nhắm vào những phụ nữ tri thức và tử tế. Chúng ta yêu thương chân thành, nhưng hãy biết cảnh giác để bảo vệ tình cảm và sức khỏe của mình. Những người đàn ông dày dạn trong việc lừa gạt tình cảm có rất nhiều cách để chiếm lòng tin phụ nữ. Hãy tỉnh táo khi lắng nghe câu chuyện của họ, quan sát xem hành động có đi đôi với lời nói hay không, tìm hiểu những người xung quanh họ và tham khảo ý kiến bạn đọc để giảm thiểu tổn thương cho chính mình.

Kết thúc cuộc trò chuyện, vợ cũ của anh chúc tôi những lời tốt đẹp và tự nhủ với chính mình: "Cảm ơn vì ngày đó đã không ở lại". Khi buông bỏ anh và những giá trị thấp kém anh mang đến, chị đã sống một cuộc đời khác: bình yên, trọn vẹn bên những người chị yêu thương và hai con chăm ngoan, học giỏi. Kể từ khi nhìn thấu mọi chuyện, chưa bao giờ lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Tôi biết rằng chị, bản thân tôi và những người phụ nữ khác đều xứng đáng với những điều tốt đẹp và yêu thương tử tế, chắc chắn không phải là anh.

Hà Thu