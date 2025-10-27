Phát hiện 8 khối u não sau dấu hiệu đột ngột 'không thể nói'

AnhĐang thuyết trình trong cuộc họp, Laura Critchley, 40 tuổi, đột ngột không thể nghĩ ra từ ngữ, không nói được, bác sĩ phát hiện cô có 8 khối u trong não.

Theo truyền thông Anh hôm 22/10, sự việc xảy ra vào tháng 5 khi Critchley, ở thị trấn Swinton, Nam Yorkshire, đang thuyết trình trong một cuộc họp ở cơ quan. Cô đột nhiên cảm thấy không ổn và "không thể nghĩ ra từ ngữ". Sau khi được đồng nghiệp giúp ra bãi đậu xe, Critchley thậm chí "không thể nhớ cách khởi động xe của mình", đại diện tổ chức Nghiên cứu U não (Brain Tumour Research) kể. Cô lập tức được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Doncaster, các bác sĩ phát hiện Critchley có tới 8 khối u não.

Laura Critchley. Ảnh: Brain Tumour Research

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ cô bị ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, các xét nghiệm sâu hơn loại trừ khả năng này cũng như các bệnh lý di truyền khác. Do Critchley còn trẻ và không có bệnh lý nền, đội ngũ y tế quyết định phẫu thuật là phương án an toàn nhất. Hiện cô trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật và phục hồi chức năng. Để nâng cao nhận thức về bệnh và gây quỹ nghiên cứu, anh Lee Vaughan, chồng cô, đang tham gia các thử thách đi bộ gây quỹ cho tổ chức nghiên cứu u não JustGiving.

U não là khối tế bào tăng sinh bất thường trong não hoặc hệ thần kinh trung ương. Theo các chuyên gia, hộp sọ có không gian giới hạn, nên ngay cả những khối u nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm do làm tăng áp lực nội sọ hoặc chèn ép các chức năng thần kinh quan trọng. Bệnh được chia thành hai loại chính: u não nguyên phát (khối u bắt nguồn từ não) và u não thứ phát (khối u di căn từ bộ phận khác).

Critchley được đưa tới bệnh vện và phát hiện 8 khối u. Ảnh: Brain Tumour Research

Triệu chứng của u não rất đa dạng, tùy thuộc vào vị trí khối u. Các dấu hiệu thường gặp bao gồm đau đầu, nôn mửa, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm thị lực, co giật và mất trí nhớ. Chẩn đoán thường dựa vào các phương pháp hình ảnh như MRI, CT, kết hợp sinh thiết và phân tích di truyền.

Trên thế giới, tỷ lệ mắc u não là khoảng 10 trên 100.000 người. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy số ca bệnh có xu hướng tăng trong những năm gần đây, chủ yếu do kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ngày càng phổ biến giúp phát hiện sớm và dân số đang già hóa. Các phương pháp điều trị phổ biến gồm phẫu thuật, xạ trị và hóa trị.

Bình Minh (Theo Brain Tumour Research, Birmingham Live)