Phát hiện 3 súng chống tăng khi đào móng nhà

Đăk LăkTrong lúc đào móng nhà, một người dân ở xã Tuy An Bắc phát hiện ba khẩu súng chống tăng M72, đã báo ngành chức năng thu gom.

Năm hôm trước, ông Tống Xuân Trọng, trú xã Tuy An Bắc đang đào móng xây nhà thì phát hiện ba vật thể kim loại màu xanh, thân dán nhãn đỏ, có chữ tiếng Anh, nằm sâu khoảng nửa mét. Nghi là bom, ông trình báo chính quyền địa phương.

Súng M72 được người dân phát hiện trong nhà. Ảnh: Công an xã Tuy An Bắc

Công an xã Tuy An Bắc phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đó là ba khẩu súng chống tăng M72. Các khẩu súng sau đó được thu gom, xử lý theo quy định.

Súng chống tăng hạng nhẹ M72 (LAW) do Mỹ thiết kế, dài khoảng một mét, nặng 2,5 kg, tầm bắn tối đa 500 m, sử dụng đạn cỡ 66 mm. Mỗi khẩu chỉ bắn được một lần, sau đó phải thay ống phóng.

Ba khẩu súng nằm sâu dưới phần móng căn nhà. Ảnh: Công an xã Tuy An Bắc

Hồi tháng 5, một viên đạn M79 cũng từng được phát hiện trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn ở Tuy Hòa (Phú Yên cũ) và đã được lực lượng chuyên trách thu hồi, xử lý.

