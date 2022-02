Phát hiện 115 người dương tính với ma túy tại vũ trường

Hải DươngĐột kích vũ trường K-Club trong khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt, công an huyện Bình Giang phát hiện 115 người dương tính với các chất ma túy.

Lúc 00h30 ngày 15/2, công an huyện Bình Giang kiểm tra vũ trường K-Club do Trần Hữu Khang, 26 tuổi, trú tại khu dân cư Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An (TP Hải Phòng), đứng tên.

Công an kiểm tra vũ trường K-Club. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời điểm kiểm tra, Khang không có mặt ở vũ trường. Lúc này, khoảng 180 nam, nữ thanh niên đang tụ tập "bay lắc". Qua xét nghiệm, 115 người dương tính với các chất ma túy.

Nhà chức trách cho hay, vũ trường K-Club ẩn dưới vỏ bọc là cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu, bia, thuốc lá. Thời gian qua, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, vũ trường này vẫn lén lút đón khách ra vào, gây ảnh hưởng đến tình hình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện, sự việc đang được công an huyện Bình Giang điều tra.

Giang Chinh