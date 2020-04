Phát hành trái phiếu quý I tăng mạnh

Lượng trái phiếu phát hành trong quý I tăng gần 40% dù là giai đoạn thấp điểm và bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Quý I thường là quý thấp điểm phát hành trong năm do có Tết Nguyên đán và là giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Riêng năm nay, các doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh nhưng lượng phát hành trái phiếu vẫn tăng gần 40% so với cùng kỳ 2019.

Theo thống kê của SSI Research, 47.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành trong ba tháng đầu năm. Trong đó, nhóm các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về khối lượng phát hành với tổng cộng 23.202 tỷ đồng, chiếm 49% khối lượng phát hành toàn thị trường và tăng 9,8% cùng kỳ. Nhóm ngân hàng chỉ phát hành 940 tỷ đồng (chiếm 2,3%).

Trong quý I, lãi suất phát hành bình quân toàn thị trường đạt 10,4%, cao hơn mức bình quân quý IV và trung bình cả năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do nhóm ngân hàng, chiếm tỷ trọng phát hành lớn trong năm trước và có lãi suất thấp nhất, phát hành rất ít trong quý I năm nay. Lãi suất phát hành bình quân với nhóm này cũng tăng mạnh lên 9,26%, tăng hơn 2% so với năm ngoái do kỳ hạn phát hành bình quân dài hơn.

Lãi suất bình quân của nhóm bất động sản, định chế tài chính khác lần lượt là 10,77% và 8,9%, cũng tăng so với bình quân 2019 dù kỳ hạn ngắn hơn từ 1-2 tháng.

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo quý. Nguồn: SSI.

Ngoài các định chế tài chính, nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn tích cực tham gia các đợt phát hành, đầu tư tổng cộng 9.546 tỷ đồng. Tỷ trọng cá nhân mua trên tổng lượng phát hành toàn thị trường quý I là 20%, gấp đôi so với mức trung bình 10% năm 2019. Trong đó, nhóm này mua nhiều nhất trái phiếu bất động sản, chiếm 6.300 tỷ đồng, tương đương 28,3% lượng phát hành.

Toàn bộ 5.347 tỷ đồng trái phiếu phát hành trong 110 đợt của TNR Holdings trong quý I năm nay đều được các cá nhân trong nước mua. Trong năm 2019, nhà đầu tư cá nhân cũng mua trọn 5.345 tỷ đồng do doanh nghiệp này phát hành.

Một số khoản trái phiếu khác có nhà đầu tư cá nhân mua nhiều như của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phú Hưng (400 tỷ đồng), Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường (166 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Hải Phát (147 tỷ đồng)... Lãi suất các doanh nghiệp bất động sản này chủ yếu là cố định từ 11-13%.

Theo đánh giá của nhóm phân tích, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt về khối lượng phát hành nhưng lãi suất đã tăng lên. Nguyên nhân có thể do các doanh nghiệp đang đối mặt với rủi ro chưa từng có tiền lệ là Covid-19 nên nhà đầu tư cũng yêu cầu mức lãi suất cao hơn. Nhu cầu phát hành được dự báo giảm trong quý II nhưng tăng lên trong những tháng cuối năm.

"Chúng tôi cho rằng nhu cầu phát hành trong quý II có thể giảm do dịch bệnh ảnh hưởng lên kế hoạch tài chính nhưng sẽ tăng mạnh trong quý III khi Covid-19 được kiểm soát", báo cáo của SSI Research viết.

Nhóm ngân hàng được dự báo không phát hành nhiều như năm 2019 và tập trung vào kỳ hạn dài 7-10 năm, trong khi đó, nhu cầu phát hành của các nhóm khác vẫn cao, đặc biệt là nhóm bất động sản.

Minh Sơn