Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trở lại

Tháng 8, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 58.600 tỷ đồng nhờ ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản tăng huy động để tái cấp vốn, bổ sung nguồn lực trung dài hạn.

Sau một tháng trầm lắng, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại, ghi nhận mức tăng 42%. Theo số liệu của Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Ratings), đây là tháng có giá trị phát hành cao thứ ba kể từ đầu năm.

Vinhomes dẫn đầu về giá trị phát hành với hai lô trái phiếu huy động 15.000 tỷ đồng để tái cấp vốn, với lãi suất 11% một năm. Đây là một trong những đợt phát hành quy mô lớn nhất kể từ đầu năm của nhóm bất động sản.

Ở nhóm ngân hàng, HDBank, MB, ACB và Bac A Bank cùng thực hiện các đợt phát hành quy mô trên 1.000 tỷ đồng. Các nhà băng tiếp tục tận dụng mặt bằng lãi suất thấp để bổ sung nguồn lực trung dài hạn và tăng vốn bổ sung.

Theo thống kê của VnExpress, đợt phát hành nhóm ngân hàng có lãi suất dao động 5,2-6,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 8,5-11% doanh nghiệp bất động sản.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 373.000 tỷ đồng, gần gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Trong số này, hơn 47.800 tỷ đồng phát hành ra công chúng, tăng 30% so với năm ngoái.

Dư nợ toàn thị trường trái phiếu hiện đạt 1,39 triệu tỷ đồng, nhích nhẹ so với tháng trước. Khoảng 660.000 tỷ đồng trong số này là trái phiếu ngân hàng, còn bất động sản chiếm 391.000 tỷ. Một số nhóm ngành như du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng, xây dựng, chứng khoán... chiếm tỷ trọng thấp.

Bên cạnh tín hiệu tích cực về phát hành mới, thị trường còn ghi nhận sự cải thiện trong xử lý trái phiếu chậm trả gốc và mua lại trước hạn. Theo VIS Ratings, trong tháng 8, một doanh nghiệp bất động sản đã trả 4.000 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) ước tính các doanh nghiệp mua lại hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tháng trước, tăng 70% so với cùng kỳ. Giá trị trái phiếu đáo hạn trong những tháng còn lại năm nay khoảng 69.700 tỷ đồng, trong đó gần phân nửa là trái phiếu bất động sản.

