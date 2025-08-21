Đồng xu đặc biệt mừng 80 năm Quốc khánh được Vietnam Post sản xuất và bán ra với số lượng giới hạn, phục vụ sưu tầm.

Công ty Tem Bưu chính - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt hộp xu hợp kim "Tự hào Việt Nam", sản phẩm lưu niệm mang giá trị biểu tượng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đồng xu đặc biệt mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Vietnam Post

Đồng xu A80 được chế tác với thiết kế hai mặt mang tính nghệ thuật và lịch sử. Mặt trước khắc họa logo 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình dưới lá cờ đỏ sao vàng. Thiết kế gợi nhớ không khí mùa thu năm 1945 - thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mặt sau in nổi Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao quanh bởi những bông sen - biểu tượng của sự trong sáng, bền bỉ và trường tồn. Trên nền hợp kim ánh vàng, họa tiết cánh sen gợi liên tưởng đến cốt cách kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Hộp đựng xu được thiết kế với gam đỏ tươi chủ đạo, tượng trưng cho màu cờ Tổ quốc và khát vọng độc lập. Trên nền đỏ, hình ảnh Bác Hồ, lá cờ cùng con số 80 - ghi dấu ấn cho chặng đường lịch sử.

Mặt sau đồng xu in nổi Quốc huy và hoa sen. Ảnh: Vietnam Post

Theo Vietnam Post, hộp xu hợp kim "Tự hào Việt Nam" là sản phẩm kỷ niệm đặc biệt, mang thông điệp tri ân các thế hệ đi trước và khẳng định niềm tự hào dân tộc. Với số lượng giới hạn, sản phẩm không chỉ có giá trị sưu tầm, mà còn như một món quà dành cho những người yêu lịch sử và trân trọng ký ức dân tộc.

Hộp xu "Tự hào Việt Nam" hiện được phân phối tại số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và số 18 Đinh Tiên Hoàng, TP HCM.

