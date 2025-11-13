Phát động vẽ tranh giúp trẻ em khó khăn

"Future on Wheels" khuyến khích trẻ em toàn quốc vẽ tranh về tương lai xanh để nhận quà, và được trưng bày, bán để gây quỹ hỗ trợ giáo dục và chăm sóc nhóm yếu thế.

Trong khuôn khổ Car Awards 2025 với chủ đề "Di chuyển bền vững", ban tổ chức phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng phát động hoạt động vẽ tranh vì cộng đồng "Future on Wheels - Thế giới chuyển động trong mắt trẻ thơ". Chương trình dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc, khuyến khích sự tham gia của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em yếu thế.

Đây là không gian sáng tạo vô hạn để trẻ em chia sẻ góc nhìn về phương tiện giao thông tương lai, nơi công nghệ hiện đại kết hợp năng lượng xanh, hướng đến một thế giới xanh - sạch - bền vững. Các em được tự do tưởng tượng những chiếc xe thân thiện môi trường, hệ thống giao thông an toàn, văn minh và ít khí thải hơn trong tương lai.

Car Awards 2025 kỳ vọng hoạt động sẽ giúp truyền cảm hứng về di chuyển bền vững ngay từ thế hệ nhỏ tuổi. "Phát triển giao thông xanh không chỉ là nhiệm vụ của ngành công nghiệp mà là ý thức chung của toàn xã hội. Ý thức đó được nuôi dưỡng từ chính những mầm non hôm nay", đại diện chương trình chia sẻ.

Bức tranh tham gia hoạt động gây quỹ trước đó của Quỹ Hy Vọng. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Các tác phẩm phù hợp chủ đề "Di chuyển bền vững" có thể xoay quanh các vấn đề như: tác động của giao thông tới môi trường, phương tiện xanh trong tương lai hoặc ý tưởng sáng tạo về mô hình di chuyển thân thiện môi trường. Tranh có thể thực hiện trên giấy A3 hoặc A4 bằng chì màu, sáp màu, màu nước, acrylic hoặc kết hợp nhiều chất liệu.

Khoảng 200 tranh dự thi sẽ được chọn để trưng bày tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025, diễn ra từ ngày 26 đến 28/12, một trong những hoạt động chính của Car Awards 2025. Những tác phẩm xuất sắc, giàu ý nghĩa sẽ được bán gây quỹ nhằm hỗ trợ chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ em yếu thế do Quỹ Hy Vọng triển khai. Ban tổ chức trao quà tặng cho các thí sinh có bức tranh nổi bật nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của trẻ.

Chương trình nhận tác phẩm từ ngày 1/11 đến 15/12. Thí sinh có thể gửi bản online qua email Sukien@vnexpress.net với tiêu đề "CarAwards2025_Họ & tên_Tên tác phẩm", hoặc gửi bản gốc về Tòa soạn VnExpress (số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội). Mỗi tác phẩm cần kèm theo thông tin cá nhân, mô tả tranh và thông tin người giám hộ để đảm bảo việc xác nhận, liên hệ khi cần thiết.

Các tác phẩm được trưng bày trong hoạt động trước đó. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Quỹ Hy Vọng sẽ phối hợp phát động tại các lớp học vẽ, trung tâm nghệ thuật, đồng thời, kết nối với trẻ em yếu thế để các em có cơ hội tham gia. Ban tổ chức Car Awards 2025 phụ trách tổng hợp bài dự thi, chấm giải, truyền thông chương trình và tổ chức triển lãm. Hai bên cùng phối hợp bán tranh gây quỹ phục vụ các dự án giáo dục và chăm sóc trẻ em khó khăn.

Hoạt động "Future on Wheels" không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật cho trẻ em mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích cộng đồng cùng chung tay xây dựng tương lai xanh hơn, nơi mỗi bức tranh trẻ thơ đều mang theo hy vọng về một thế giới di chuyển an toàn, sạch và bền vững.

Nhật Lệ