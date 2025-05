Phát động chương trình bồi dưỡng pháp luật, kỹ năng lái xe cho học sinh

Công ty Honda Việt Nam (HVN) phát động chương trình nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh THPT, Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Chương trình do HVN phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Theo đó, ngày 26/5, các đơn vị tổ chức Lễ phát động Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường THPT Đông Anh (Hà Nội), với sự tham gia của gần 600 học sinh lớp 11.

"Đây là một trong những nỗ lực thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của HVN trong hành trình xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn minh và bền vững", đại diện HVN chia sẻ.

Lễ phát động Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường THPT Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: HVN

Trước thực trạng học sinh điều khiển xe máy khi tham gia giao thông ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 151 ngày 15/11/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó, quy định hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và các trường nghề.

Ngày 14/2, HVN và Cục Cảnh sát giao thông ký thỏa thuận hợp tác về an toàn giao thông giai đoạn 2025-2027. Theo đó, chuỗi chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp" được triển khai rộng rãi với sự tham gia, hỗ trợ tích cực của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD).

Học sinh thực hành lái thử xe dưới sự giám sát của hướng dẫn viên lái xe an toàn của HVN. Ảnh: HVN

Chương trình được thiết kế sinh động, trực quan, kết hợp lý thuyết và thực hành. Theo đó, học sinh có thể làm quen với các tình huống giao thông, lái thử trên mẫu xe Honda ICON e: cao cấp, thiết kế nhỏ gọn, an toàn và tay lái ổn định. Kết thúc mỗi buổi, các em được đánh giá lý thuyết và thực hành, cấp giấy chứng nhận đủ năng lực lái xe an toàn đạt yêu cầu.

Học sinh thực hành tại sự kiện. Ảnh: HVN

Chuỗi chương trình dự kiến triển khai tại 35 tỉnh, thành trong năm 2025. Thông qua hoạt động này, HVN muốn trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh trải nghiệm xe Honda ICON e:. Ảnh: HVN

Là thành viên của Honda toàn cầu và một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường xe máy tại Việt Nam, HVN nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda" vào năm 2050. Đồng thời, đơn vị hướng tới góp phần hỗ trợ Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045.

Để đạt được những mục tiêu dài hạn này, HVN chú trọng cung cấp sản phẩm chất lượng cao và an toàn, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai đồng bộ nhiều chương trình về an toàn giao thông một cách toàn diện và bền vững. Trong đó, đơn vị thực hiện hoạt động tuyên truyền và đào tạo kiến thức cho hơn 27 triệu người mỗi năm, đặc biệt là đối tượng học sinh các cấp, trong giai đoạn 2020-2025.

Thiên Minh