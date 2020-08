Phát Đạt triển khai hệ thống SAP S/4HANA

Phát Đạt (PDR) triển khai hệ thống tích hợp các quy trình quản lý, kinh doanh, phân tích và báo cáo chuyên sâu, phù hợp với các mục tiêu chiến lược.

Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) là đơn vị tư vấn triển khai hệ thống ERP do hãng SAP cung cấp. Theo dự kiến, FPT IS sẽ triển khai hệ thống SAP S/4HANA tại PDR trong vòng 6 tháng và 3 tháng hỗ trợ vận hành sau khi đưa vào hoạt động, bao gồm các phân hệ: Quản lý kế toán tài chính (FI), Kế toán quản trị (CO), Quản lý mua sắm (MM), Quản lý bán hàng và phân phối (SD), Quản trị dự án (PS), Quản lý đầu tư (SAP BPC), Quản lý hợp nhất tài chính (SAP Consolidation), Hệ thống báo cáo thông minh (BI)...

PDR hợp tác cùng FPT IS khởi động dự án Triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA.

Là một trong những nhà sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới về quản lý các quy trình kinh doanh, SAP phát triển các giải pháp cho phép xử lý dữ liệu hiệu quả và lưu chuyển thông tin xuyên suốt trong tổ chức. SAP S/4HANA đưa ERP lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng sức mạnh của điện toán trong bộ nhớ để xử lý lượng lớn dữ liệu và hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine learning).

Cách quản lý dữ liệu tập trung, cung cấp cái nhìn duy nhất về dữ liệu được sử dụng bởi nhiều chức năng kinh doanh giúp Phát Đạt quản lý tốt hơn các quy trình kinh doanh phức tạp liên quan đến các bộ phận khác nhau. Nhờ đó, Phát Đạt có thể đẩy nhanh quy trình làm việc, cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất, nâng cao trải nghiệm của khách hàng - và cuối cùng là tăng lợi nhuận.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết ứng dụng thành công ERP trong quản trị doanh nghiệp vào cuối năm 2022 là một trong những kế hoạch quan trọng nhất trong mục tiêu chuyển đổi số của Phát Đạt. "Trong thời điểm Covid-19, nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn kiên định triển khai dự án theo đúng kế hoạch để xây dựng nền tảng quản lý vững chắc và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng vị thế trong ngành bất động sản", ông nói thêm.

Đại diện hai doanh nghiệp tặng hoa và kỷ niệm chương.

Về phía FPT, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Giám đốc FPT chi nhánh TP HCM cam kết: "Việc triển khai SAP với PDR giúp chúng tôi phát triển mạnh hơn về năng lực của nhà tư vấn triển khai ERP". Ông cũng cho biết, FPT sẽ liên tục cập nhật các công nghệ mới nhất để đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt các yêu cầu trong chiến lược chuyển đổi số của PDR và các doanh nghiệp bất động sản khác.

Thành lập từ năm 1994, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), thành viên của Tập đoàn FPT, là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực.

FPT IS hiện được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực giải pháp ERP cho khối doanh nghiệp tại Việt Nam. FPT đã triển khai thành công ứng dụng ERP cho hơn 150 doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty cổ phần Gỗ An Cường, Nhựa Bình Minh, Thương mại Cơ khí Tân Thanh, Vinamilk, Vinasoy, Điện Máy Thiên Hoà, Dược Bình Định...

Ngoài ra, FPT IS đã thiết kế và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin tổng thể, nhiều dịch vụ và giải pháp góp phần cải cách các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, FPT IS tập trung phát triển các giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng nhanh, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt)