Phát Đạt thu 1.900 tỷ đồng sau chuyển nhượng dự án Thuận An 1

Phát Đạt ghi nhận hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt sau khi chuyển nhượng dự án Thuận An 1, qua đó tăng nguồn lực tài chính và dịch chuyển về chiến lược phát triển.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) cho biết, thương vụ được thực hiện khi tài sản đạt mức giá phù hợp, giúp thu hồi vốn và tăng lượng tiền mặt. Điều này cũng giúp doanh nghiệp giảm vốn tập trung dài hạn tại một dự án, qua đó cải thiện việc cân đối tài chính.

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt giải thích, việc nắm giữ dự án đến hết vòng đời phát triển thường tạo áp lực về vốn. Khi thị trường giảm tốc, mô hình này bộc lộ rủi ro, nhất là với doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy cao.

"Doanh nghiệp thực hiện giao dịch trong thế chủ động, không nhằm xử lý thiếu hụt thanh khoản. Dòng tiền thu về giúp tăng dư địa cân đối nợ và chi phí vốn, qua đó tạo điều kiện linh hoạt hơn trong lựa chọn dự án và đối tác", ông Đạt nói thêm.

Phối cảnh dự án Thuận An 1 & 2. Ảnh: Phát Đạt

Ở góc độ quản trị, Phát Đạt xem thương vụ chuyển nhượng này khép lại một chu kỳ đầu tư, tạo nền tảng tài chính và mở rộng kế hoạch chiến lược. Theo đó, doanh nghiệp góp vốn tại dự án Thuận An 1 với tỷ lệ 19,99%.

Doanh nghiệp định hướng, khi tham gia dự án với cấu trúc vốn mới, đơn vị vẫn đảm bảo vai trò trong phát triển và kiểm soát chất lượng, đồng thời hạn chế áp lực tài chính. Thuận An 1 cũng được xem là bước triển khai thí điểm cho mô hình phát triển nhẹ vốn, tập trung vào năng lực chuyên môn và tiêu chuẩn sản phẩm, còn nguồn lực tài chính có sự tham gia của các đối tác.

Sau khi chuyển nhượng, doanh nghiệp vẫn tham gia phát triển dự án Thuận An 1 & 2. Ảnh: Phát Đạt

Chuỗi quyết định từ thoái vốn đến tái cấu trúc đầu tư tại dự án cũng phản ánh sự chuyển hướng từ mở rộng quy mô tài sản sang quản trị danh mục. Theo doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn trong quá trình tái cơ cấu, thanh khoản cải thiện chậm và chi phí vốn cần kiểm soát, việc đưa một phần tài sản về tiền mặt và triển khai dự án theo cấu trúc vốn gọn hơn mang ý nghĩa dài hạn. Hướng đi này được kỳ vọng hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững, thay vì tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng sở hữu.

Song Anh